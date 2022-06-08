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الأربعاء، 08-06-2022 12:33 م

الإفراط في السكر يسبب الإسهال

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الوكيل الإخباري - الكثير من السكر يسبب الإسهال، حقيقة غير شائعة، أكدتها أبحاث مثل دراسة لجامعة هارفارد وجدت أن الاستهلاك المفرط للأطعمة عالية السكر يمكن أن يكون سبباً للإسهال.

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وحسب دراسة جامعة هارفارد، فإن 75% من الذين يتناولون ما بين 40 و80 غراماً من الفركتوز يومياً سيصابون بالإسهال. ويعتبر شراب الذرة من المصادر عالية الفركتوز.


وترجح الدراسة أن أحد السكريات التي يمكن أن تسبب الإسهال يوجد بشكل طبيعي في الفواكه الناضجة مثل الخوخ، والكمثرى، والكرز، والتفاح، وعصائر الفاكهة.


وتقترح بعض التفسيرات أن البعض يعاني أكثر من غيره من الانتفاخ والإسهال بعد تناول أطعمة غنية بالسكر، بسبب التباين من شخص لآخر في امتصاص الطعام وحساسية الأمعاء.


كما قد يكون المصابون بمتلازمة القولون العصبي أكثر تعرضاً للإسهال بسبب سكر الفركتوز.


ووفقاً لجامعة ميشيغان، يمكن التحقق من سوء امتصاص الفركتوز باختبار التنفس بالهيدروجين، وهو فحص يستخدم أيضاً للتأكد من الحساسية اللاكتوز.


وعند ملاحظة الإسهال بعد تناول السكريات، ربما يجب مراقبة ما يحدث بعد تناول نوعية من السكريات الاصطناعية التي تستخدم لتحليةم المنتجات الغذائية المصنعة، وهي التي تنتهي بـ "ول"، مثل مانيتول، وسوربيتول، وإكسيليتول، والتي وتوجد عادة في النعناع الخالي من السكر الطبيعي، وفي منتجات الألبان التي تحتوي على اللاكتوز، والكاندي، والحلوى المصنّعة.

 

 

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