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الأربعاء، 31-08-2022 11:35 ص

الإفراط في الملح والسكر.. أعراض في الوجه تنذر بالخطر

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الوكيل الإخباري - قال المركز الاتحادي للتغذية إن التغذية غير الصحية تظهر على الوجه؛ ويمكن من خلاله معرفة أي إفراط في السكر أو الملح أو الحليب مثلا.

وأوضح المركز الألماني أنه يمكن الاستدلال على الإفراط في تناول السكر من خلال ظهور خطوط عرضية على الجبين وأكياس دمعية تحت العينين وبثور مفردة مؤلمة واتجاه الوجنات إلى الداخل، وكذلك المظهر الشاحب للبشرة والملمس المشابه للعجين.

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ويمكن الاستدلال على الإفراط في تناول الجلوتين من خلال ظهور بثور على الجبين وبقع على الذقن ونقاط حمراء على الوجنات، بالإضافة إلى انتفاخ الوجنات.

وأشار المركز إلى ضرورة الإقلال من الطعام المعني تبعا للعلامات، التي تمت ملاحظتها، لمدة 4 أسابيع، كي تختفي العلامات من تلقاء نفسها.

 

العين الإخبارية 

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