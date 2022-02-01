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الثلاثاء، 01-02-2022 03:08 م

الإفراط في تناول الباستا قد يعرضك لـ أمراض

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الوكيل الإخباري - يتفق الكثير من الأشخاص على أنه لا يوجد شيء أفضل من المعكرونة أو الباستا، فيمكن أن يمنحك تناولها الطاقة ومحملاً بالعناصر الغذائية المهمة، ولكن الإفراط في تناولها يمكن أن يضر بصحتك، إليك 5 آثار جانبية سيئة قد تواجهها بمرور الوقت .

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1- تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري:
هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا في تطور مرض السكري، بما في ذلك التاريخ العائلي وخيارات نمط الحياة، ووفقًا لبعض الدراسات، ترتبط الأنظمة الغذائية عالية الكربوهيدرات بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، نظرًا لأن المعكرونة التقليدية مصدر للكربوهيدرات ، فإن تناول كميات كبيرة بشكل متكرر يمكن أن يملأ جسمك بالكثير من الكربوهيدرات ويعرض جسمك للخطر.

 

2 - فقدان العناصر الغذائية الأساسية:

إذا كنت تتناول المعكرونة كوجبتك عدة مرات في الأسبوع ، فقد تفتقر إلى التنوع في نظامك الغذائي ، وبالتالي قد تفقد العناصر الغذائية الرئيسية، بدلًا من تناول نفس الشيء مرارًا وتكرارًا ، بدّله للتأكد من حصولك على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك.

 

3- خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب:
إذا كنت تختار الصنف الأبيض من المعكرونة المكررة ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب إذا كنت تتناولها كثيرًا، في إحدى الدراسات المنشورة في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة ، يرتبط اتباع نظام غذائي عالي الكربوهيدرات ، وتحديداً من الحبوب المكررة ، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب .

 

4 - ارتفاع في ضغط الدم:
في إحدى الدراسات المنشورة في مجلة Metabolism ، يرتبط تناول الكربوهيدرات المكررة بشكل اعتيادي ، مثل المعكرونة المكررة ، بزيادة ضغط الدم ، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تعريض جسمك لخطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب، من الأفضل الاحتفاظ بوجبة المكرونة كوجبة عرضية للمساعدة في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.

 

5 - زيادة الوزن: 
الإفراط في تناول المعكرونة يؤدي إلى الكثير من السعرات الحرارية ، وبالتالي زيادة الوزن غير المرغوب فيه، عند تناول المكرونة ، تأكد من الانتباه إلى حجم الوجبة للمساعدة في منع الإفراط في تناول الطعام.

 

 

لبنان 24 

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