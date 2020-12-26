السبت 26-12-2020
الوكيل الاخباري

صورة الملك تجتاح مواقع التواصل - شاهد

الفطر السام يتسبب بكارثة في جرش

الحاج عبد الرحيم محمود يوسف في ذمة الله

حقيقة فيديو تبادل اطلاق النار بالصويفية

تطورات جديدة بشأن دوام المدارس بالاردن

توصية هامة بشان التأمين الصحي الحكومي

قرارات سارة تدخل حيز التنفيذ بعد أيام

وفيات السبت 26/12/2020

فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار .. السبت

قراران هامان يترقب الاردنيون تفاصيلهما مع دخول العام الجديد

السبت، 26-12-2020 03:12 م

الإفراط في شرب الشاي يؤدي الى نتائج سيئة

0a191f98-9cbd-41eb-bdd0-f1ab52e82418


الوكيل الإخباري- أكدت العديد من الدراسات أن الشاي يتمتع بفوائد كثيرة، حيث ثبت أنه يُطيل العمر ويعزز التمثيل الغذائي ويساعد على فقدان الوزن ويدعم الذاكرة، إلا ان الإفراط في شربه يؤدي الى نتائج عكسية.

ويعد الاستهلاك المعتدل للشاي كوبين اثنين يوميا، ولكن شرب كميات اكبر منه باستمرار خلال اليوم يؤدي الى بعض الآثار الجانبية السلبية، ومنها:

* يقلل امتصاص الحديد في الدم: يحتوي الشاي على بعض المركبات، التي تمنع امتصاص الجسم للحديد عند تناولها بكمية كبيرة (أكثر من 4 أكواب)، حيثُ وجدت دراسة أن استهلاك "حمض التانيك" والشاي يمكن أن يضعف التوافر الحيوي للحديد.

*زيادة مستويات السموم في الجسم:

يمكن أن تحتوي أوراق الشاي أو تمتص مركبات سامة مختلفة من التربة، إذ إنه عندما اختبر الباحثون 30 نوعا من الشاي، من ضمنها الشاي الأسود والأخضر وغيره، احتوت جميعها على مادة الرصاص.

وتبين أن الشاي المخمر يحتوي على مستويات من الرصاص تعتبر غير آمنة للاستهلاك أثناء الحمل والرضاعة، كما تحتوى على مستويات الألومنيوم أعلى من الإرشادات الموصى بها.

*تلف الكبد: وجد الباحثون أن شرب كمية كبيرة من الشاي يؤدي إلى تلف الكبد، كما يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من الفلورايد إلى إتلاف الأسنان والعظام والمفاصل.

اضافة اعلان
 

المصدر: لها



 




 

 


 

إقرأ ايضا
winter-depression-sad-woman-seasonal-affective-disorder-1068x713_888556_original

هل تعانون من كآبة الشتاء؟ هذه الأطعمة تنقذكم

d-lahamag-689-لايف-ستايل-ما-علاقة-انقطاع-التنفس-أثنا-النوم-بألزهايمر-

ما علاقة انقطاع التنفس أثناء النوم بالزهايمر؟

getty_901096798_200013332000928080_415454

3 خطوات خلال 60 ثانية تمنح بطنا مسطحا وظهرا سليما

image-37-1200x675

وصفات منزلية فعالة لتطهير الفم بدلًا من الأدوية

5fe5f9634c59b750b53c4fc2

كيف تقوي جهازك المناعي في أسرع وقت وتصونه على المدى الطويل!

mask-5008660_1280

أطعمة ومشروبات تساعد في استعادة حاسة الشم

أخبار متعلقة
unnamed-8-418x261

الشاي الأسود أم القهوة.. أيهما أكثر صحة؟

فوائد_شاي_الياسمين

5 فوائد غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي بالياسمين

image (1)

تناول 5 أكواب من الشاي يومياً يقي من الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة

2020_11_29_11_49_43_458

4 فوائد مذهلة لشاي البصل

7bae1cd9-78b1-41b3-afc7-f1320f2f03c2_16x9_1200x676

خبير يحذر من تقديم الكاكاو والشاي باللبن للأطفال