الإفراط في شرب الشاي يؤدي الى نتائج سيئة

الوكيل الإخباري- أكدت العديد من الدراسات أن الشاي يتمتع بفوائد كثيرة، حيث ثبت أنه يُطيل العمر ويعزز التمثيل الغذائي ويساعد على فقدان الوزن ويدعم الذاكرة، إلا ان الإفراط في شربه يؤدي الى نتائج عكسية.



ويعد الاستهلاك المعتدل للشاي كوبين اثنين يوميا، ولكن شرب كميات اكبر منه باستمرار خلال اليوم يؤدي الى بعض الآثار الجانبية السلبية، ومنها:



* يقلل امتصاص الحديد في الدم: يحتوي الشاي على بعض المركبات، التي تمنع امتصاص الجسم للحديد عند تناولها بكمية كبيرة (أكثر من 4 أكواب)، حيثُ وجدت دراسة أن استهلاك "حمض التانيك" والشاي يمكن أن يضعف التوافر الحيوي للحديد.



*زيادة مستويات السموم في الجسم:



يمكن أن تحتوي أوراق الشاي أو تمتص مركبات سامة مختلفة من التربة، إذ إنه عندما اختبر الباحثون 30 نوعا من الشاي، من ضمنها الشاي الأسود والأخضر وغيره، احتوت جميعها على مادة الرصاص.



وتبين أن الشاي المخمر يحتوي على مستويات من الرصاص تعتبر غير آمنة للاستهلاك أثناء الحمل والرضاعة، كما تحتوى على مستويات الألومنيوم أعلى من الإرشادات الموصى بها.



*تلف الكبد: وجد الباحثون أن شرب كمية كبيرة من الشاي يؤدي إلى تلف الكبد، كما يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من الفلورايد إلى إتلاف الأسنان والعظام والمفاصل.

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المصدر: لها



