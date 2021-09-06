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الإثنين، 06-09-2021 03:20 م

الاستغناء عن نوع واحد من الطعام يقلل مخاطر إصابتك بأمراض القلب

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الوكيل الإخباري - يعاني قرابة 7.6 مليون شخص في المملكة المتحدة من أمراض القلب أو الدورة الدموية، والتي تَنْجُم عن انسداد أو بطء تدفق الدم بسبب تراكم الأنسجة الدهنية في الشرايين، مما يتسبَّب في الأزمات القلبية والهبوط أو الارتفاع في الدورة الدموية المؤدي إلى الوفاة.

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وتقول أحدث دراسة، إنَّ الاستغناء عن نوع واحد من الطعام، يقلِّل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير.
 
وكشفت الدراسة أنَّ استغناء الأشخاص عن 20% من السكر، و40% من المشروبات يمكن أن يمنع 2.48 مليون حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية والسكتات القلبية.


ويرتبط استهلاك الأطعمة والمشروبات السكرية ارتباطًا وثيقًا بالسّمنة والأمراض مثل مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي السبب الرئيسي للوفاة.

 

وقال الدكتور داريوش مظفريان، المؤلف الرئيسي المشارك وعميد كلية فريدمان لعلوم وسياسات التغذية بجامعة تافتس: «تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنَّ الوقت قد حان لتنفيذ برنامج وطني بأهداف طوعية لخفض السكر، والذي يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الصحة والتفاوتات الصحية».


فيما نبَّهت دراسة أخرى نشرت في JAMA Internal Medicine عن مخاطر الآثار الضارة للسكر المضاف على القلب.


ووجد الدكتور فرانك هو وزملاؤه ارتباطًا بين اتباع نظام غذائي عالي السكر وزيادة خطر الوفاة من أمراض القلب.


وعلى مدار الدراسة التي استمرَّت 15 عامًا، كان الأشخاص الذين حصلوا على 17 إلى 21 % من سعراتهم الحرارية من السكر المضاف أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 38% مقارنة بأولئك الذين استهلكوا 8% من السعرات الحرارية كسكر مضاف.

 

المصدر - عاجل 

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