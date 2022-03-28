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الإثنين، 28-03-2022 03:24 م

الاستيقاظ المتكرر ليلا دليل على ضعف وظائف الكلى

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الوكيل الإخباري - أشار الطبيب أوليغ كوتينكو إلى أنّ الاستيقاظ المتكرر خلال فترة الليل دليل على ضعف وظائف الكلى.

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وأكدّ الطبيب المختص بأمراض الكلى بمديرة الصحة في موسكو عدم وجود عدد محدد من الزيارات إلى المرحاض، لكن الاستيقاظ المتكرر ليلاً يدفع المرء للانتباه لعمل الكليتين.


وأشار إلى وجود علامات أخرى تدل على هذا الخلل كوجود ألم عند التبول، ودعا الأشخاص الذين يعانون من هذا الأمر لمراجعة الطبيب من أجل إجراء الفحوصات اللازمة، والتأكد من عدم وجود عدوى في المسالك البولية.


وحذّر أوليغ كوتينكو من خطورة تجاهل هذا الأمر، وقال إنّ أي ركود في البول يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

 

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