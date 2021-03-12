الجمعة 12-03-2021
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الجمعة، 12-03-2021 10:21 ص

'الاكتئاب الضاحك' خطِر جداً.. إليك ما تعنيه هذه العبارة الغريبة

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الوكيل الاخباري - يتحدّث خبراء علم النفس عمّا يُسمّى "الاكتئاب الضاحك"، وهي حالة تعني أن يبدو الشخص سعيداً أمام الآخرين ويعاني من الكآبة بصمت.

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وعادةً ما يعيش الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة حياة اجتماعية طبيعية مع العائلة والأصدقاء وفي العمل. كما أنهم يحققون النجاح في ما يقومون به من أعمال.


لكن يبدو أن هذه المشكلة خطِرة، لأنها قد ترتبط لدى بعض المرضى بالتفكير بالانتحار. وهو ما حدث للمغنّي الأميركي شيستر بينينغتون، الأساسي في فرقة "لينكين بارك" حين أقدم على الانتحار في 20 تموز (يوليو) 2017 بعدما كان يبدو في كل الأوقات سعيداً ومتحمّساً.


وقد نشرت حينذاك زوجته تاليندا صورة التُقطت لهما قبل أيام من انتحاره، وبدا فيها مبتسماً وهو يلهو مع أفراد أسرته، وقالت إن أحداً لم يتصوّر أنه يمكن أن ينهي حياته بهذه الطريقة.

ويُشار إلى أن من أعراض الاكتئاب، فقدان الاهتمام بأي أمر، وضعف الشهية، والتعب، وفقدان الوزن وعدم التركيز والسيطرة على الأفكار السلبية، وعدم القدرة على إظهار الفرح.

 

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