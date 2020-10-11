البسكويت بالشاي .. عادة خاطئة تضر بصحة طفلك

الوكيل الإخباري _ يعد البسكويت بالشاي من اكثر الاطعمة التي يفضل تناولها العديد من الاشخاص، حيث تسعى الكثير من الأمهات على تقديم الأطعمة والمشروبات الصحية و التي تساهم في تعزيز المناعة وتمد الجسم بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها جسم الرضيع في مراحل نموه.

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وتعتقد الكثير من الامهات ان البسكويت بالشاي هي الوجبة الصحية والمغذية لطفلها، الا ان هذا الأمر غير صحيح .



واشار اخصائي اطفال الى ان البسكويت غير صحي للرضع أقل من عمر سنة، وذلك لعدة أسباب أبرزها:



– يتضمن البكسويت على كمية كبيرة من السكر التي تسبب تسوس للأسنان اللبنية وتؤثر سلبياً على مناعة الرضع.



– يعطي الطفل الإحساس بالشبع ويجعله غير مقبل على الأكل ويرفض باقي الأنواع المهمة لصحته ولنموه ويفضل تناول السكريات.



– البسكويت يشمل على الزيوت المهدرجة غير الصحية.



– أما الشاي فهو من المشروبات غير الصحية للرضع لاحتوائه على مادة التانين التي تقلل من امتصاص الحديد وتسبب فقر الدم وما يصاحبه من فقدان للشهية وتأثيره على نمو الطفل.



– يتضمن الشاي على الكافيين الممنوع إعطاؤه للرضع لأنه يسبب الأرق واضطرابات النوم والعصبية الزائدة.



المصدر :الامارات نيوز



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