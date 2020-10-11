الأحد 11-10-2020
الوكيل الاخباري

تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا في الكرك

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا اليوم الى 10

تظلم دعم الخبز حتى نهاية الشهر الحالي

العقبة الخاصة تعلن عن اصابة عدد من موظفيها بكورونا

تعليق الدوام في مركز التنمية بعد إصابة موظف بكورونا

هيفاء الخريشا مستشارا للملك للسياسات

مقتل اردني في جريمة قتل بأمريكا

حماية المستهلك تطالب بحماية زيت الزيتون الأردني

الطفل مـاهر .. ذهب إلى بيت جده فمات غرقا في السلط

بلدية الكرك الكبرى تعرض إنتاج مصنع السماد العضوي للبيع




الأحد، 11-10-2020 02:25 م

البسكويت بالشاي .. عادة خاطئة تضر بصحة طفلك

2018_9_15_12_37_2_188


الوكيل الإخباري _ يعد البسكويت بالشاي من اكثر الاطعمة التي يفضل تناولها العديد من الاشخاص، حيث تسعى الكثير من الأمهات على تقديم الأطعمة والمشروبات الصحية و التي تساهم في تعزيز المناعة وتمد الجسم بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها جسم الرضيع في مراحل نموه.

اضافة اعلان

وتعتقد الكثير من الامهات ان البسكويت بالشاي هي الوجبة الصحية والمغذية لطفلها، الا ان هذا الأمر غير صحيح .


واشار اخصائي اطفال الى ان البسكويت غير صحي للرضع أقل من عمر سنة، وذلك لعدة أسباب أبرزها:


– يتضمن  البكسويت على كمية كبيرة من السكر التي تسبب تسوس للأسنان اللبنية وتؤثر سلبياً على مناعة الرضع.

– يعطي الطفل الإحساس بالشبع ويجعله غير مقبل على الأكل ويرفض باقي الأنواع المهمة لصحته ولنموه ويفضل تناول السكريات.


– البسكويت يشمل على الزيوت المهدرجة غير الصحية.


– أما الشاي فهو من المشروبات غير الصحية للرضع لاحتوائه على مادة التانين التي تقلل من امتصاص الحديد وتسبب فقر الدم وما يصاحبه من فقدان للشهية وتأثيره على نمو الطفل.


– يتضمن الشاي على الكافيين الممنوع إعطاؤه للرضع لأنه يسبب الأرق واضطرابات النوم والعصبية الزائدة.


المصدر :الامارات نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
4165086-261995405

كيفية اكتشاف إصابة الجسم بالسرطان

medium_2020-10-10-0c348b769b

أسباب تحفزك لتناول بيضة واحدة على الأقل يوميا

61-105328-ways-protect-heart-ramadan-2

أهم الأطعمة التي تعطي فيتامينا يقوي القلب!

135-111217-dangers-garlic-expert-warns-4

تحذير من مخاطر تناول الثوم!

wagaakawlon

أساليب غذائية بسيطة تبعد آلام القولون الحادة

tbl_articles_article_14105_22765e098bf-8307-45e6-b1c7-7dab47a46d2f

فوائد صحية للنعناع الأخضر .. تعرف عليها

أخبار متعلقة
20201005004806964

5 عادات غذائية تمنحك صحة أفضل

image-1(38)

احذر.. 6 أطعمة ممنوعة على مرضى القلب

download (4)

اطعمة تساعد في التحكم بتقلبات المزاج

bddbd5ce-903d-4c4d-892c-6dfc16e2f96a_16x9_1200x676

دراسة: منتجات الألبان تقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

20181028110836836

دراسة تكشف قائمة الأطعمة التي تعزز طول العمر

a828d0cfaa4d131d88c2436be82c1bcb

أطعمة تُحسن نشاط الغدة الدرقية .. تعرف عليها