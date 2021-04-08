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الخميس، 08-04-2021 12:52 م

'البيض' غني بفيتامين يبحث عنه الجميع للوقاية من كورونا

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الوكيل الاخباري - يبحث الكثير الآن عن الفيتامينات والأطعمة التي يمكنها المساعدة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من أعراض إذا أصيب الشخص بالفيروس.

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وتشير العديد من الدراسات إلى فيتامين "د" حيث له تأثير كبير على الوقاية من كورونا وتسريع حالات الشفاء من كوفيد-19.

 

ويساعد فيتامين "د" على امتصاص الجسم عناصر مثل الكالسيوم والفوسفور بمجرد دخوله في عمليات التمثيل الغذائي للجسم، وهي عناصر هامة لصحة الأسنان والعضلات والعظام.


وتمثل الشمس أحد أهم المصادر لهذا الفيتامين، إلا أن الحجر الصحي في معظم دول العالم بسبب الجائحة بالإضافة للظروف المناخية، قلل من الحصول على الفيتامين عن طريق الشمس.


لذلك يعتبر "البيض" أكثر الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "د"، وأكثرها انتشار وأقلها سعرا، وفقا لموقع "هيلث".


والبيض غني بفيتامين "د" الموجود في صفار البيضة، حيث يعمل الصفار على حماية عمل الجهاز المناعي وتعزيزه، وتحسين صحة العيون والحفاظ عليها، وتعزيز صحة العظام، والعمل على تحسين العمليات الأيضية، كما انه مفيد لصحة البشرة والشعر، والمساعدة في زيادة امتصاص المعادن في الجسم.

 

ويوجد فيتامين "د" أيضا في عدة أطعمة على رأسها، الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة، الحليب والحبوب المدعمين بفيتامين "د".

 

سبوتنيك

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