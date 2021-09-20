التبغ المسخن في مرمى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

الوكيل الاخباري - أطلقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA تقريراً مطولاً بينت فيه الأضرار الجمة لتدخين التبغ المسخن "IQOS"، وبينت خلاله أن الكثير من الدراسات والحالات التي تمت متابعتها أشارت إلى أنه يحتوي مواد سامة وضارة لا حصر لها، تسبب أمراضاً ومضاعفات خطيرة ليس آخرها ارتفاع أنزيمات الكبد وأنواع مختلفة من السرطان.

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وقد أشار التقرير إلى أن الخطورة بمسألة التبغ المسخن تكمن في الترويج المضلل على أنه آمن ولا أضرار جانبية له، حتى وصل الرأي العام العالمي إلى فخ التصديق بأنه بديل آمن للسجائر التقليدية التي يدرك الجميع بالرغم من انتشارها الخطورة التي تشكلها على الصحة.



للاطلاع على التقرير الرسمي لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية من هنا:

https://www.fda.gov/media/139796/download