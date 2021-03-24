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الأربعاء، 24-03-2021 12:16 م

التحدّث أثناء النوم.. إليك بعض أسبابه وكيفية التوقف عنه

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الوكيل الاخباري - يتحدّث بعض الأشخاص أثناء نومهم. ويبدو أن هذه المشكلة ليست مهمة بحسب ما يشير إليه الخبراء. كما أنها لا تشكّل خطراً على الحالة الصحية. لكن يدل هذا أحياناً على المعاناة من بعض المشاكل، ومنها القلق، التوتر، التعب، النقص في عدد ساعات النوم، الاكتئاب، وارتفاع درجة الحرارة. كما يمكن أن ينتج هذا من ممارسة التمارين الرياضية في وقت متأخر.

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ولتفادي هذه المشكلة، من المهم أن يلجأ الأشخاص المعنيون إلى توفير الأجواء التي تساعدهم على الشعور بالهدوء قبل النوم. كما من المهم ألاّ يذهبوا إلى السرير فور إطفاء جهاز التلفاز. وكذلك تجنّب خوض النقاشات الحادّة مساء.


وفي المقابل، يمكن الاستماع إلى موسيقى هادئة أو القراءة أو الاستفادة من حمام دافئ. وهكذا يمكن الخلود إلى النوم والإغفاء بسرعة، والحد من مشكلة التحدّث أثناء النوم، والتي قد تزعج أشخاصاً آخرين ينامون في الجوار.

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