التحذير من مادة في منتجات الأظافر تؤدي إلى التشقق

الوكيل الإخباري - أفادت المعلومات أن مادة "هيدروكسي إيثيل ميثاكريلات" الموجودة في منتجات الأظافر، مثل طلاء الأظافر أو الشيلاك أو الجل؛ قد تتسبب لدى بعض النساء في حدوث استجابات تحسسية، مثل الاحمرار والحكة والتورم والطفح الجلدي.



وأضافت مجلة "Stylebook" بالصحة والجمال أنه ينبغي عند ملاحظة هذه الأعراض التوقف عن استعمال منتج الأظافر مع تنظيف الأظافر جيداً بواسطة الماء والصابون المعتدل واستشارة الطبيب عند الضرورة للخضوع للرعاية الطبية اللازمة.

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تقصف الأظافر

وأردفت المجلة أن الاستخدام طويل الأمد لمنتجات الأظافر المحتوية على المادة المعروفة اختصاراً بـ "HEMA" قد يؤدي إلى تشقق الأظافر وتقصفها.

ولمنع تعرض الجلد للتهيج، يُنصح بإجراء اختبار الحساسية المعروف باسم "اختبار الرقعة" قبل استخدام منتج أظافر جديد؛ حيث يتم وضع كمية صغيرة من المنتج على الجلد للتحقق من وجود استجابة تحسسية.

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