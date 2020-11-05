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الخميس، 05-11-2020 12:09 م

التخلّي التام عن الملح يلحق هذه الأضرار بصحتكم

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الوكيل الاخباري - يتخلّى بعض الأشخاص نهائياً عن تناول الملح لأسباب مختلفة، لكن يبدو أن هذا سلوك خاطئ بحسب دراسة حديثة وأشارت الى أن الامتناع التام عن تناول الملح يمكن أن يؤدي إلى بعض النتائج السلبية، كزيادة الوزن وانتفاخ الوجه وجفاف الجلد فضلاً عن الشعور بالإرهاق والوهن العضلي.

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كذلك يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي خالٍ من الصوديوم إلى المعاناة من مشكلة في القلب، كما قد يؤثر سلباً في استجابة الجسم للأنسولين، ما يؤدي الى ارتفاع مستوى السكر في الدم.


ومن النتائج السلبية أيضاً، ظهور أعراض الجفاف، وخصوصاً في محيط الفم، فضلاً عن الشعور المستمر بالعطش وبالدوار.

وفي حال التوقف التام عن تناول الملح قد تلاحظ المعاناة من الغثيان الذي يدل على تأثر معدلات الكوليسترول في الدم مع ما يشكّله هذا من خطر على صحة القلب والشرايين. ولهذا ينصح الخبراء بضرورة تناول الملح بكميات معتدلة.

 

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