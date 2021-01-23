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السبت، 23-01-2021 02:25 م

التسمم بالفراولة .. اسبابه وأعراضه

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الوكيل الإخباري _ تعد الفراولة من الفواكه التي يفضلها الكثير من الاشخاص ، نظرا لمذاقها اللذيذ بالاضافة الى الفوائد العديدة التي تقدمها، الا انه بعد وفاة شقيقة الفنان الراحل سناء شافع إثر التسمم بعد تناول الفراولة ، حالة من القلق اصابت الكثير .

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حيث اشارت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء، الى بعض النقاط و المعلومات  التي لا يعرفها الكثير حول التسمم بـ الفراولة ،حيث انها قالت:


“أولا الأعراض التي ذكرتها ندى بسيوني تفيد الحساسية المفرطة ضد الفراولة و ليس تسمم غذائي  بالفراولة .”

وأضافت: “بعض الأشخاص لديهم حساسية مفرطة من بروتينات الفراولة فيبدأ الجهاز المناعي بالتفاعل بشكل حاد وتكوين أجسام مضادة، و هناك أعراض الحساسية البسيطة وتشمل الشعور بضيق في الحلق، حكة أو تنميل في الفم، طفح جلدي ، حكة في الجلد، سعال، احتقان، غثيان، آلام في المعدة، التقيؤ، إسهال، دوخة أو دوار، و في هذه الحالة يكفي تناول أي مضاد للهستامين  طبقا لرأي الأطباء المتخصصين.


أما  إذا كانت الأعراض خطيرة مما يؤدي إلى رد فعل تحسسي يهدد الحياة ويسبب أعراض أخطر تشمل  تورم اللسان، تورم في الحلق يسد مجرى الهواء، انخفاض حاد في ضغط الدم، تسارع نبضات القلب، الدوخة والدوار، فقدان الوعي، الإغماء و في هذه الحالة تتطلب نقل المريض إلى المستشفى فورا قبل حدوث صدمة تحسسية حادة تؤدي إلى الوفاة.


واشارت الى أن الفراولة لها فوائد عظيمة وأغلب الحالات التي حدث لها تسمم وليس حساسية_من تناول الفراولة كان بسبب عدم الغسل الجيد لها.


وهناك بعض الفئات التي يجب أن تتناول الفراولة بحذر وبعد استشارة الطبيب،  وهم:


-مرضى القلب


– مرضى الكلى


– الأشخاص ممن لهم تاريخ عائلي للحساسية أو الربو أو الأكزيما ويجب استشارة الطبيب عنها .

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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