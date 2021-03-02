التعب المزمن مرض.. وهذه أسبابه وأعراضه

الوكيل الاخباري - يشعر بعض الأشخاص بالتعب وإن لم يقوموا بأي جهد، وتُسمّى هذه الحالة "مشكلة التعب المزمن"، وهو مرض من الممكن أن ينتج من عدد من الأسباب، منها: عدوى فيروسية، ضعف الجهاز المناعي، التوتر، الاضطرابات الهرمونية وغيرها.

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كذلك يمكن أن يؤدي هذا المرض إلى ظهور العديد من الأعراض، ومنها الشعور بالتعب أثناء القيام بالأعمال الروتينية اليومية ودوام هذا الشعور لمدة 6 أشهر بعد ذلك رغم الخلود إلى الراحة.



ومنها أيضاً الإحساس بالإرهاق لمدة لا تقل عن 24 ساعة بعد بذل أي جهد ذهني، والمعاناة من بعض مشاكل النوم وضعف الذاكرة وتراجع القدرة على التركيز. كما قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من "مشكلة التعب المزمن" من الألم في العضلات والرأس. كذلك يمكن أن يشكو بعضهم من ألم في المفاصل من دون ظهور التورم أو الاحمرار، ومن وجع في الحنجرة وحساسية في الغدد اللمفاوية على مستوى العنق والإبطين.



وغالباً ما تزول هذه الأعراض مع مرور الوقت، إلا أنها لا تلبث أن تعود إلى الظهور. وفي هذه الحالة، لا بد من اللجوء إلى الطبيب الاختصاصي لتحديد سبب المشكلة وإيجاد الحل.



