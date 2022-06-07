الثلاثاء 07-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بيروت: الجيش يوقف 64 شخصا حاولوا المغادرة بحرا بطريقة غير شرعية

السلطات السودانية تسمح للبشير بحضور مراسم عزاء زوجته

توزيع الكهرباء: إصلاح اعتداءات على الشبكة في المزار الجنوبي - صور

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

المركزي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع

توقع إنجاز مشروع قانون الاستثمار قبل نهاية الشهر الحالي

الليرة التركية تواصل التراجع بعد تشبث أردوغان بموقفه تجاه الفائدة

مذكرة تفاهم بين الاردن والتشيك للتعاون في مجال الطاقة والتعدين

هيئة الطاقة توضح حول وقف التسجيل على منصة دعم الكهرباء

الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% في الربع الأول من 2022

الثلاثاء، 07-06-2022 10:50 ص

التعرق من دون مجهود.. حالة تستدعي القلق؟

sweat


الوكيل الإخباري - التعرق آلية طبيعية يعتمدها الجسم للتبريد الذاتي. فالجهاز العصبي يثير تلقائياً غدد العرق عندما ترتفع درجة حرارة الجسم، بسبب حرارة الجو، أو ممارسة الرياضة وغير ذلك. ويحدث التعرق أيضاً وخاصةً في راحة اليد عند ما يكون الشخص في حال من الانفعال.

اضافة اعلان

 

يحصل التعرق لدى غالبية الأفراد عند ممارسة التمارين الرياضية أو عند الإجهاد، أو القلق أو التوتر من أمر ما، أو التواجد ضمن بيئة حارّة، أو عند القلق أو تحت الضغط. لكن عندما يحصل التعرق من خارج هذه الأسباب فإنَّ ذلك قد يستدعي زيارة الطبيب لمعرفة الأسباب الكامنة التي قد تكون ناتجة عن الإصابة بمرض معين.

حالة طبية طارئة
أحياناً ما يكون فرط التعرق إشارة إلى الإصابة بحالة صحية خطيرة، خصوصاً إذا كان التعرق شديداً ومصحوباً بدوار أو غثيان أو ألم في الصدر.
ويُنصح باستشارة الطبيب إذا كان التعرق:
- يعيق حياتك اليومية؛
- يتسبب لك في ضغط عاطفي أو عزلة اجتماعية؛
- يحدث في فترات الليل دون سبب؛
- يحدث فجأة أكثر من العادة.

 

أسباب التعرق دون القيام بمجهود

 

- الأكثر شيوعاً "فرط التعرق البؤري الأساسي"، حيث يصبح نشاط الأعصاب، المسؤولة عن إرسال الإشارات إلى غدد العرق، مفرطاً؛ رغم عدم التعرّض للمثيرات مثل النشاط البدني أو ارتفاع درجة الحرارة. وقد تتفاقم المشكلة أكثر مع الضغط أو الانفعال. علماً أنه لا تفسير علمي لهذا النوع من التعرق الذي غالباً ما يظهر في اليدين والقدمين والوجه، إذ قد يكون السبب وراثياً.
- فرط التعرق الثانوي، يحدث عندما يكون العرق الزائد ناتجاً عن حالة مرضية، ويحصل العرق في كامل الجسم. والحالات المرضية هي: مرض السكري، الهبات الساخنة الناتجة عن انقطاع الطمث، مشاكل في الغدة الدرقية، انخفاض سكر الدم، بعض أنواع الأورام السرطانية، النوبة القلبية، اضطرابات الجهاز العصبي، العدوى، وتناول بعض الأدوية أو الانسحاب من بعض الأدوية المهدئة.

 

مضاعفات التعرق
إنّ فرط التعرق قد يؤدي إلى:
- عدوى جلدية: فالأفراد الذين يتعرقون بوفرة، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات الجلدية.
- آثار اجتماعية وعاطفية: تعرق اليدين والملابس المبللة بالعرق يسبب الإحراج للشخص، مما قد يؤدي إلى إعاقة عمله وعلاقاته الاجتماعية.

 

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
118819

الضحك علاج لكثير من الأمراض.. تعرف عليها

وووو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التونة المعلبة؟

ح

هام لمن يعانون من الحساسية الموسمية

78-152105-benefits-coconut-water-blood-pressure_700x400

5 فوائد لتناول ماء جوز الهند ليلا

السكر-الابيض-السكر-البني

ما هو الفرق بين السكر الأبيض والبني.. وأيهما أفضل لصحة الجسم؟

117050

نصائح للحفاظ على الوزن المثالي

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_24961_1460551c937-1030-4584-89b8-4ea99eab6a7c

ما هو تأثير التعرق على صحة البشرة في الصيف؟