الإثنين 09-01-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة تطمئن الأردنيين: لن يتم المساس بسعر الخبز

"الوكيل" ينشر نص خطاب الموازنة العامة 2023

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ في المملكة

ضبط 100 اعتداء على خطوط مياه رئيسية في الرصيفة

العسعس: ندرك انخفاض القوة الشرائية ولم نرحل المشاكل الاقتصادية

مقدار رفع الفائدة مرهون ببيانات التضخم واسبوع حاسم أمام العالم

الأوائل في امتحان الشامل بالدورة الشتوية 2023 - أسماء

الأرصاد: أمطار غزيرة وضباب في عدد من مناطق المملكة - فيديو

أسعار النفط تبدأ الأسبوع على ارتفاع

65.3% نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل للدورة الشتوية

الإثنين، 09-01-2023 10:07 ص

التمر .. هل ييساهم في انقاص الوزن أم زيادته ؟

images-22


الوكيل الإخباري-عادةً ما يتجنب معظم متبعي أنظمة الدايت التمر في الرجيم، ظنًا منهم أنه يؤدي إلى زيادة الوزن، نظرًا لسعراته الحرارية العالية وغناه بالسكريات، فهل هذا صحيح؟

هل يمكن تناول التمر في الرجيم؟
في هذا الصدد، أكدت الدكتور مروة محمد، احد اخصائيات التغذية العلاجية في مصر ، أنه لا مانع من تناول التمر في الرجيم، مشيرةً إلى أنه من الفواكه المجففة المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

اضافة اعلان


وأضافت مروة أن التمر يلعب دورًا في إنقاص الوزن، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد بدورها على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة.


وأوضحت خبيرة التغذية أن التمر فعال لدرجة كبيرة في مقاومة الخمول المصاحب للدايت، لأن سكرياته تعمل على إمداد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، لذلك فهو من الأطعمة المناسبة لوجبة الإفطار وقبل ممارسة الرياضة.


السعرات الحرارية في التمر

ونقلًا عن وزارة الزراعة الأمريكية، يحصل الجسم عند تناول 5 تمرات، ما يعادل 40 جرامًا، على 113 سعرة حرارية و30 جرامًا من الكربوهيدرات و25 جرامًا من السكريات.
وتحتوي نفس الكمية من التمر على عناصر غذائية أخرى، أبرزها:

- 3 جرامًا من الألياف.
- 1 جرام من البروتين.
- 262 ملليجرام من البوتاسيوم.
- 17 ملليجرامًا من الماغنسيوم.
- 8 ميكروجرامًا من حمض الفوليك.


فوائد التمر للجسم
وأشارت إلى أن التمر يقدم للجسم مجموعة أخرى من الفوائد المذهلة، وتشمل:


- تقوية الجهاز المناعي.
- مضاد للسرطان.
- تعزيز صحة الجهاز الهضمي.
- ملين طبيعي.
- علاج فعال لسوء التغذية.
- القضاء على الأرق.
- تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة، لاحتوائه على نسبة جيدة من الكالسيوم.

- علاج الأنيميا والوقاية منها، بفضل محتواه العالي من الحديد.


نصائح لتناول التمر في الرجيم
ولتجنب زيادة الوزن عند تناول التمر، أوصت مروة بضرورة اتباع الإرشادات التالية:
- تناول التمر في وجبة الإفطار.
- تناول 3 تمرات كحد أقصى في اليوم.
- شرب الحليب مع التمر.
- الاعتماد على الحليب الخالي من الدسم.
- عدم تحلية الحليب بالسكر.

 

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
أسباب-تساقط-الشعر-عند-الشباب-وعلاجه-550x286

مشروبات شائعة قد تسبب تساقط الشعر

1

5 أخطاء شائعة عن الشاي

2020_2_16_13_29_40_725

5 أعراض لإصابة الطفل بالداء البطني

2023181643024903

الشعور بالبرد يساعدك على إنقاص الوزن

tbl_articles_article_21715_160750d1e7f-9c73-412c-a65b-6bb9900a923e

5 أطعمة مناسبة لمرضى حموضة المعدة

فوائد-الثوم-على-الريق

5 فوائد للثوم على الريق

أخبار متعلقة
30-12-2022_16_54_20_GomhuriaOnline_551672412060

خبراء صحة: 5 عادات يجب تجنبها بعد سن الـ60

OIP (1)

كيف نتغذى لإنقاص الوزن ؟

OIP

هل الحمية قليلة الكربوهيدرات صحية؟