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الخميس، 17-12-2020 02:00 م

التهاب السحايا: عوامل الخطر والوقاية

الالتهاب-السحائى-الفطرى


الوكيل الاخباري - كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، في برنامج تلفزيوني، العوامل التي تسبب التهاب السحايا، وكيفية الوقاية من هذا المرض الخطير.

ويقول الدكتور، التهاب السحايا، هو التهاب حاد للأغشية الواقية التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكيّ، والتي تسمى السحايا، تسببه المكورات الرئوية والمكورات السحائية.

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ويضيف، هذا المرض خطير خاصة للأطفال وكبار السن، والذين يعانون من مشكلات في الطحال أو استئصال الطحال جراحيا. ولكن يمكن الوقاية من هذا المرض بالتطعيم. ومع ذلك يقضي هذا المرض، على حياة 200 ألف شخص سنويا.

 

فما هي عوامل الخطر وطرق الوقاية منه؟
يشير الدكتور، إلى أن أعراض المرض تظهر على شكل حمى شديدة، خمول، طفح جلدي ناعم، قشعريرة، آلام في العضلات والمفاصل وغثيان وتقيؤ وصداع.

 

وللتأكد من إصابة الشخص بالتهاب السحايا تستخدم عملية البزل القطني (lumbar puncture)‏.


وتستخدم في علاج المرض المضادات الحيوية، مثل سيفترياكسون، الذي يجب استخدامه بسرعة خلال الساعة الأولى بعد تشخيص الإصابة بالمرض في المستشفى.


ويؤدي التهاب السحايا غالبا إلى مشكلات في حاسة السمع بما فيها الطرش الكامل. لذلك عندما تشخص الإصابة بالمرض، يجب الانتباه بصورة خاصة إلى آلام الأذن.


وينصح الدكتور بهدف الوقاية من هذا المرض الخطير، بضرورة تعزيز منظومة المناعة، والتطعيم، مع أن تأثير اللقاح ليس أبديا، لذلك لا يوفر حماية مدى الحياة، ومع ذلك يعتبر التطعيم حاليا أفضل طريقة فعالة في الوقاية من التهاب السحايا.

 

روسيا اليوم

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