السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرات هجومية للحوثيين بصعدة

عادات سفر سيئة عليكِ تجنبها للاستمتاع برحلتك

العراق : مصرع عائلة مكونة من طفلين ووالدتهما نتيجة حريق

وفاة و 8 اصابات بحادث سير على طريق اربد عجلون

إصابتان بحادث سير في عمان

استمرار الاختبارات الجماعية في بكين حول كوفيد وفرض قيود بوسائل النقل العام

الإفتاء توضح حول حكم بيع الأضاحي الموصوفة

الأردنيون ينتظمون في أعمالهم الأحد بعد عطلة هي الأطول بتاريخ المملكة

نحو 16 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

هام من التربية بشأن نظام التناوب في المدارس

السبت، 07-05-2022 02:52 م

التهاب الكبد الغامض لدى الأطفال .. سببان غريبان وراء انتشاره عالمياً !

مرض-الاطفال


الوكيل الإخباري-كشف مسؤولين من وزارة الصحة في بريطانيا، عن سببين رئيسيين، للانتشار "المقلق" لالتهاب الكبد الحاد بين الأطفال في البلاد.

اضافة اعلان


وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت الثلاثاء، أنها تتلَقى عشرات البلاغات عن إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد لم يُحدد سببها بعد، مقدّرة عددها بنحو 230 في مختلف أنحاء العالم.


ولم يُعرف بعد سبب هذه الالتهابات الشديدة في الكبد. وسجلت غالبية هذه الحالات في أوروبا، وكان أولها في بريطانيا.


ففي 5 أبريل، تبلغت منظمة الصحة العالمية بعشر حالات من التهاب الكبد الحاد مجهولة السبب لدى أطفال دون العاشرة في وسط اسكتلندا. وفي 8 أبريل، بلغ عدد الحالات المسجلة في بريطانيا كلها 74.

 

سببان لالتهاب الكبد
وحذر خبراء الصحة في بريطانيا مؤخرا، من أن المعيشة مع "كلب أليف"، أو تناول عقار "الباراسيتامول"، قد يؤدي إلى حالات غامضة من التهاب الكبد لدى الأطفال.


من ضمن 92 حالة في جميع أنحاء بريطانيا، كانت 64 حالة في الأطفال الذين كانوا من عائلات تملك كلابا أو تعرضوا للكلاب، وفقا لبيانات من وكالة الأمن الصحي في بريطانيا.


ويستكشف خبراء الصحة الآن هذا الرابط، مما يعني أن انتشار التهاب الكبد بين الأطفال قد يكون بسبب المستويات العالية من ملكية الكلاب في البلاد.


كما وجد أن ثلاثة أرباع الصابين، ذكروا استخدام عقار "الباراسيتامول"، بينما لم يتم الإبلاغ عن استخدام "ألأسبرين".


وقال الخبراء إن انتشار استخدام الباراسيتامول يعتبر متسقا مع الإرشادات الخاصة بإدارة المرض الحاد عند الأطفال.


ويصيب التهاب الكبد هذا بشكل رئيسي الأطفال دون العاشرة، ومن أعراضه اليرقان والإسهال والتقيؤ وآلام البطن. واستلزم عدد من الحالات إجراء زراعة للكبد. وتوفي على الأقل واحد من الأطفال الذين أصيبوا به.

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
151751-الاكل-الصحى-المعتمد-على-الخضروات-والفواكه-والحبوب-والمكسرات-يطيل-العمر

ما النظام الغذائي الذي يطيل العُمر؟

اضطرابات-النوم-1

لا تتجاهلها.. 9 علامات تحذيرية من السرطان

WhatsApp Image 2022-05-07 at 2.26.23 PM

نصائح للتخلص من الأوردة العنكبوتية

افضل انواع الخبز لمرضى السكري-رئيسية واولى

ماهي أفضل أنواع الخبز للتحكم في مستويات السكر في الدم؟

7111741-94581677

السبانخ.. فوائد عديدة تحميك من مرض مزمن

مراحل_الشفاء_من_مرض_السرطان

هل يؤثر شكل جسمك على امكانية اصابتك بأمراض السرطان؟

أخبار متعلقة
ebdd5362a4cbab3104466e9c53260740

السمنة ترفع احتمال إصابة الأطفال بالسكري

كيف_تعالج_السمنة

الصحة العالمية: مستويات السمنة في أوروبا عند نسب وبائية

173-145903-prevention-health-mysterious-hepatitis-europe_700x400

كيف تحمي أطفالك من التهاب الكبد الغامض؟

download

5 أعراض لالتهاب الكبد الغامض لدى الأطفال

eff73badc3843f59ed047c85c266b575

الأطفال الذين يتعرضون للتنمر أكثر عرضة للإصابة بالربو

م

خبيرة تغذية تكشف أضراراً خطيرة لتناول الشعيرية المقلية على الأطفال