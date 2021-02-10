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الأربعاء، 10-02-2021 12:59 م

التوتر بسبب نقص المال يسبّب الأمراض.. وهذه أبرز علاماته

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الوكيل الاخباري - توصل إحصاء نُشرت نتائجه على موقع Cnews الفرنسي إلى أن المال من الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى التوتر في العالم. وتحدّث الخبراء في هذا السياق عن "توتر المال"، وذكروا بعض العلامات التي تدل على المعاناة منه.

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- الأرق والقلق الليلي بسبب التفكير المتواصل في طريقة لحل المشاكل المالية العالقة.


- ظهور حبّ الشباب بحيث تفرز الغدد الزهمية كمية زائدة من الزهم تتسبّب في انسداد مسامات الجلد وظهور البثور، وهو ما يمكن أن يرتبط بحسب الباحثين بالتوتر.


- الصداع، وهو من علامات التوتر بسبب المال أيضاً. ومن الضروري معرفة ذلك لأن الأدوية تعتبر في هذه الحالة حلاً موقتاً.


- التعب الدائم. فبحسب دراسة أجراها الاتحاد الفرنسي لطب القلب، يمكن التوتر أن يؤدي إلى الشعور بالكثير من التعب وإلى فقدان الطاقة.

- العدوات والأمراض الشائعة. والسبب أن التوتر يُضعف الجهاز المناعي حيث يصبح الجسم عرضة لتأثير الفيروسات.


- الاضطرابات الهضمية. والسبب أن الجهاز الهضمي يحتوي على نحو 200 مليون خلية عصبية، ولهذا يمكن أن يتأثر بحالة التوتر. وأشار الخبراء إلى أن ذلك قد يسبب الإمساك في معظم الحالات.

 

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