الجرعة الزائدة من الباراسيتامول تهدد حياة طفلك

الوكيل الإخباري - استخدام الباراسيتامول كعلاج للآلام وارتفاع درجة الحرارة، أمر شائع بين الأمهات، لما له من تاريخ طويل في التوصيات الطبية بمدى أمانه على الأطفال.

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ولكنّ تقريراً طبياً ألمانياً يحذر من خطورة إعطاء الطفل جرعات زائدة عن الحد المسموح به من الباراسيتامول.





التقرير الطبي صادر عن رابطة الصيادلة الألمانية، وشدد من خلاله الأطباء على ضرورة الالتزام بالجرعة المحددة من علاج الباراسيتامول، لما له من أضرار كبيرة على صحة الطفل عند تعدي الحد المسموح به من الجرعات اليومية، الأمر الذي قد يسبب الوفاة.





فقد حذر التقرير من أن إعطاء جرعة زائدة من الباراسيتامول للطفل، قد يلحق ضرراً بكبده، أو يصيبه بأعراض التسمم، مثل: التعب الشديد، الغثيان، القيء، وهي أعراض تستدعي الذهاب فوراً للمستشفى من أجل استدراك الخطأ وإنقاذ حياة الطفل.



التقرير تناول أيضاً خطورة حفظ الأدوية في مكان يجعلها في متناول الأطفال، وخاصة أدوية مضادات اضطراب نظم القلب، ومضادات السكري، والأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة.

المصدر - نواعم

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