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الثلاثاء، 11-04-2023 01:09 م

الجوز يزيد الذكاء المرن لدى المراهق

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الوكيل الإخباري- أظهرت تجربة أجراها باحثون في جامعة بوميو فابرا ببرشلونة، أن جزيئات أحماض أوميغا 3 التي توجد في الجوز ضرورية للتطوّر النفسي العصبي للمراهقين. ويحتوي الجوز على حمص ألفا لينولينيك الدهني ALA الذي يوفر فوائد نفسية سلوكية تتعلق بما يعرف بالذكاء المرن.

والذكاء المرن أو السائل هو أكثر من مجرد معرفة متراكمة بالمواضيع. هو يتعلق بعوامل في التفكير السريع وقدرات التفكير في البيئات الجديدة. بعبارة أخرى، كيفية الحصول على المعلومات الجديدة والتعامل معها بسرعة.

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وأجريت التجربة بمشاركة 771 شاباً وفتاة بمتوسط سن 14 عاماً، من 12 مدرسة في إسبانيا، تناولوا يومياً 30 غراماً من حبات الجوز، احتوت على حوالي 3 غرامات من حمض ألفا لينولينيك.
ووفق موقع "مديكال نيوز"، استمرت التجربة الأولى 6 أشهر تم قياس مستويات الحمض في كرات الدم الحمراء قبل وبعد التدخل الغذائي بين 170 فرداً مستهلكاً للجوز، و163 فرداً شكلوا المجموعة الضابطة.
وكشفت النتائج أن زيادة نسبة الحمض في كرات الدم الحمراء بشكل ملحوظ بين الأفراد المستهلكين للجوز. واستهلك المراهقون الجوز لمدة 70 يوماً في المتوسط، والتزم 34% منهم بأكثر من 50% من فترة التدخل البالغة 6 أشهر.
وتم تكرار التجربة على مدى 6 أشهر تالية، وبلغت نسبة نجاح الالتزام ببرنامج الجوز الغذائي 84%.
وأبلغت التجربتان عن ارتباطات إيجابية بين استهلاك الجوز والوظائف المعرفية. وأظهرت أن تناول الجوز لمدة ستة أشهر لم يظهر تحسناً كبيراً في الأداء النفسي العصبي للمراهقين الأصحاء، لكن حدثت التحسينات في الذكاء المرن أو السائل، وأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

 

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