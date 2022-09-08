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الخميس، 08-09-2022 06:28 ص

الجوع الدائم من علامات مرض خطير

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الوكيل الاخباري - أعلنت الطبيبة الروسية ليا كافاشيلي، أخصائية التغذية الصحية، أن الجوع الدائم علامة من علامات مرض خطير.

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وتشير الطبيبة، إلى أن استمرار الجوع هو علامة من علامات مرض السكري، التهاب المعدة، قرحة المعدة، وغيرها من الأمراض الخطيرة.


ووفقا لها، إذا ظهر الشعور بالجوع بعد تناول الطعام أو أن هذا الشعور مستمر لا يزول فإنه يشير إلى مرض السكري أو مشكلات في المعدة على خلفية خلل في التوازن الهرموني بالجسم.


وتضيف، أحد أسباب الجوع الدائم يكمن في فشل هرمون اللبتين الذي يؤثر في مركز الشعور بالشبع. واللبتين، هو هرمون بروتيني تفرزه خلايا الأنسجة الدهنية، وخاصة النسيج الدهني الأبيض، استجابة لتناول الطعام. لذلك فإن فشل هذا الهرمون تبقى الخلايا "جائعة"، لأنها لا تحصل على الغلوكوز لعدم حساسية المستقبلات. وهذا يشير، إلى أن الشخص يعاني من مقاومة الأنسولين، أي من النوع الثاني من مرض السكري.


وتضيف موضحة، الشعور الدائم بالجوع يشير أيضا إلى اضطرابات نفسية- الإدمان على الطعام، يصنف كاضطراب بالإفراط بتناول الطعام.


ووفقا لها، يجب قبل كل شيء استبعاد العامل النفسي (أكل الإجهاد) وتشخيص الجوانب الطبية للمشكلة. وتنصح بأن تبدأ أولا بمراجعة أطباء مختصين بأمراض الجهاز الهضمي والغدد الصماء وغيرهم.


وتقول، "بعد إجتياز جميع الفحوص والاختبارات وتشخيص سبب الجوع الدائم، يصف الطبيب الأدوية اللازمة لتعديل التوازن الهرموني ومقاومة الأنسولين".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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