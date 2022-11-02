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الأربعاء، 02-11-2022 04:28 م

الحديد سبب قصور القلب لدى الناجين من النوبات

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الوكيل الإخباري-قال باحثون في جامعة إنديانا إنهم اكتشفوا أن الحديد يسبب تكون الأنسجة الدهنية في القلب، ويؤدي إلى قصور القلب المزمن لدى نصف الناجين من النوبات القلبية تقريباً.

ويعاني مصابون بنوبات قلبية مضاعفات طويلة الأمد مثل قصور القلب، ويمهّد الاكتشاف الذي توصلت إلى الدراسة إلى علاجات لمنعه لدى ملايين الناجين من النوبة القلبية حول العالم.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "نيتشر كوميونيكيشن"، وقال دارماكومار الباحث الرئيسي: "لأول مرة، حددنا السبب الجذري لفشل القلب المزمن عقب نوبة قلبية".

وأوضح "باستخدام تقنيات التصوير غير الجراحي وعلم الأنسجة والبيولوجيا الجزيئية وتقنيات أخرى مختلفة، أظهرنا أن الحديد من خلايا الدم الحمراء، يدفع هذه العملية".

وقال: "عندما أزلنا الحديد، قلت الدهون في عضلة القلب. هذه النتيجة تحدد مساراً لفحوصات سريرية لعلاج الحالة، أو تخفيف الآثار المرتبطة بالحديد في مرضى احتشاء عضلة القلب النزفي".

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