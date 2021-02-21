الحساسية أنواع وبعضها قد يؤدي الى الموت - تفاصيل

الوكيل الاخباري - الحساسية على أنواعها مرض خطر. وانتشارها الواسع جعلها من أكثر الأمراض أهمية. غالبا ما نصاب بالحساسية دون ان نعلم بذلك. فنواجه أعراضها دون ايجاد حل أو علاج خصوصا ان البيئة تعتبر المسبب الأول للحساسية مما يؤدي الى صعوبة تحديد سبب المرض، نلقي الضوء في هذا التحقيق على كل جوانب الحساسية للتمكن من مواجهتها وتجنب نتائجها السلبية.



في البداية، لا بد من الاشارة الى وجود نوعين من الحساسية: الحساسية – المناعة وهي حالة طبيعية موجودة لدى أي فرد وتتلخص في أن يرفض جسم الانسان أي جسم غريب. أما الحساسية المرضية فهي المسؤولة عن أمراض كثيرة. وتؤدي الى أعراض تتفاوت خطورتها بحسب الحالة.

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قد تكون الحساسية المرضية وراثية. وفي هذه الحالة تختلف الحالات المرضية بين الحساسية حيال النباتات كالأشجار والأعشاب والزهور، او الحيوانات ، والاطعمة كالخضار والفواكهة والبيض والسمك والحبوب. وتبدأ أعراض المرض عندما عندما تنتج الحساسية من الوراثة، منذ الطفولة وقد تصيب جميع الأعضاء تدريجيا أو فجأة.



وفي البداية تظهر الحالة من خلال مشاكل في الجهاز الهضمي ثم بظهور الأكزيما. وقد تستمر الأعراض مع الوقت، وتظهر فجأة في فصلي الربيع والشتاء أو قد تختفي نهائيا.



بالنسبة الى حالات الحساسية غير الوراثية قد تظهر في اي عمر وفي هذه الحالة قد تظهر ضد اي شيء كالأدوية والحشرات.

وفي جميع الحالات أكانت الحساسية ناتجة عن الوراثة أم لا فهي تشخص بحسب الأعراض المرتبطة بانواعها ففيما تظهر الأكزيما (وهي نوع من انواع حساسية الجلد) على المرفقين والركبتين عند تعرض الجلد لمواد معينة كمستحضرات التجميل والمعادن والمطاط والبلاستيك والمنظفات والادوية، تظهر بعض انواع الحساسية خلال الربيع وتترافق مع زكام مستمر.



وقد تكون الحساسية أكثر خطورة فتؤدي الى انخفاض في ضغط الدم ومشاكل في القلب وحتى الموت المفاجئ. اذا لم تعالج في الوقت المناسب، وتبدا أعراض الحساسية عادة عند التعرض للعوامل البيئية المحيطة بنا. وهذا النوع هو الأكثر انتشاراً كونه يشكل 80 % من الحالات. ويسبب مشكلات في التنفس ويؤدي الربو والزكام احيانا. وقد تكون الحالة اكثر خطورة عندما يتناول المريض أدوية معينة او يتعرض الى لسعة حشرة ما فقد يؤدي ذلك الى الغيبوبة.



ويعتبر الزكام أكثر أعراض الحساسية شيوعاً وهو يظهر عند التعرض لرحيق أثار الازهار أو الحيوانات ( الغبار والوبر).



وتبدو أثار الحساسية أكثر خطورة لدى الأطفال فهي تؤدي أحياناً الى الموت. ويعتبر الحليب والبيض والقمح من الأسباب الاساسية لظهور الحساسية لدى الاطفال حتى الثلاث سنوات. تختفي الحساسية قبل الثلاث سنوات شرط تجنب المسبب. إلا أن هذه المسألة صعبة التحقيق فالحليب مثلاً موجود في الأجبان والحلويات.



وفي 30% من حالات الحساسية الناتجة من الأطعمة يكون البيض هو المذنب ويتمكن كثيرون من الشفاء شرط الامتناع التام عن تناوله لكن لا ننسى ان البيض موجود في العديد من الأطعمة مما يشكل عقبة في طريق الامتناع عن تناوله.

أكثر المسببات انتشاراً

الأزهار: ما يميز الحساسية حيال الأزهار أنه سهل اكتشافها كون اعراضها واضحة وهي المشاكل في التنفس التي تبدأ مع الربيع وتختفي عند انتهاء الصيف والزكام والربو..وتبدأ هذه الأعراض في شباط – اذار مع ظهور براعم الأزهار وتبلغ ذروتها بين شهري ايار – مايو وحزيران – يونيو.



الحيوانات: تعتبر الحيوانات من المسببات الرئيسية للحساسية التي تسبب مشكلات في التنفس. فجلد الحيوانات ووبرها ونفسها هي التي تنقل الحساسية لذلك من الأفضل الامتناع عن اقتناء الحيوانات في المنزل. حتى ان أطعمة الأسماك التي تربى في المنازل تسبب الحساسية.



الأدوية: قد تتسبب المضادات الحيوية وأدوية الالتهابات واللقاحات والبنسلين وحتى الاسبرين بحالات خطرة من الحساسية. واللافت أن هذه الحساسية قد تظهر فجأة. فالمريض قد يتقبل هذه الادوية في البداية وتظهر الحساسية لديه فجأة فيما بعد.



في معظم الحالات تكون أعراض الحساسية طفرة جلدية وصدمة قوية قد تؤدي الى الموت ويسبقها عادة ظهور بقع على الجلد وتورم في الفم واللسان والجفنين وانخفاض في ضغط الدم ويستحسن ان يحتفظ المريض بحقنة أدرينالين وبلائحة لأدوية التي تضر به.



الحشرات: أحيانا تتسبب لسعات بعض الحشرات بالحساسية التي قد تؤدي إلى الموت. ففيما يعتبر التورم في مكان اللسعة غير خطر، تشير ظهور اعراض كالدوار فمن الضروري استشارة طبيب واتباع العلاج المناسب الذي ينجح في 95 في المئة من الحالات. والا يجب تجنب ارتداء الالوان الفرحة ووضع العطور والقيام بحركات مفاجئة عن قصد مكان فيه حشرات كحرج أو ضفة نهر.



مستحضرات التجميل: تظهر الطفرات الجلدية والامراض كالاحمرار والاكزيما أحياناً عند وضع مستحضرات تجميل وعطور. وفي هذه الحالة يمكنك أن تستعمل المستحضرات الخاصة للحساسية وأن ترش العطور على ملابسك فقط.



المنظفات: قد تسبب مساحيق الغسل بحساسية لدى بعض الاشخاص. لذلك من الأفضل استعمال المساحيق المصنوعة من البودرة وليس السائلة فهي تحتوي على كمية اقل من المواد الحافظة, بالاضافة الى ذلك يجب تخفيف كمية المساحيق وشطف الملابس جيدا بعد غسلها.



المعادن: يسبب لمس المعادن الحساسية لذلك ان ارتداء الملابس التي فيها المعادن كالأزرار او السحاب والنظارات المصنوعة من معدن وحلى الزينة... كلها أشياء تتسبب بالحساسية وعند ظهور أي عارض يجب الابتعاد عن هذه الاشياء.

بالاضافة الى ذلك لدى بعض الاشخاص حساسية ضد الفضة، وفي هذه الحالة تكون الأماكن الأكثر تعرضاً الأذنين والعنق واليدين والمعصمين.



الأطعمة: هناك العديد من الأطعمة التي يصعب تحديدها وتتسبب بالحساسية واهم الأعراض في هذه الحالة الأكزيما. الآلام في المعدة والتورم في الشفتين ... ولاكتشاف الاطعمة المضرة، أفضل ما يمكن فعله هو وضع لائحة بالأطعمة التي يتم تناولها يومياً، فبهذه الطريقة يسهل تحديد مسبب الحساسية.



الرطوبة: هناك العديد من الأشخاص الذين يتعرضون للحساسية ضد العفونة الناتجة من الرطوبة في أماكن معينة لذلك من الأفضل تهوئة الغرف وازالة اوراق الجدران في المطبخ والحمام وعدم وضع النباتات في الداخل.



كذلك من المحتمل ان تسبب الشمس حساسية ضد الأشياء معينة بالاضافة الى ذلك يسبب التقاء بعض المواد في الجسم الحساسية لكن هذا يحصل فقط اذا كان هناك استعداد للحساسية.



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