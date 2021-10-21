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الخميس، 21-10-2021 01:46 م

الخطوات الصحيحة لتنظيف البشرة

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الوكيل الإخباري - يعد التنظيف السليم للبشرة بمثابة سر جمالها؛ حيث إنه يمنحها مظهرا نقيا يشع نضارة وحيوية.

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وعن الطريقة الصحيحة لتنظيف بشرة الوجه، أوضحت الرابطة الألمانية لصناعة منتجات العناية بالجسم ومساحيق الغسيل أنه ينبغي في البداية استخدام مستحلب تنظيف كريمي ولطيف على البشرة؛ حيث إنه يعمل على ترطيب البشرة وإمدادها بالدهون، كما أنه يعد مناسبا لكل أنواع البشرة، خاصة البشرة الجافة والبشرة الحساسة.

 

وأضافت الرابطة أن جل التنظيف الخالي من الصابون غالبا ما يحتوي على مكونات مضادة للبكتيريا، ما يجعله خيارا جيدا للبشرة غير النقية، التي تعاني من البثور والرؤوس السوداء.


ويعد حليب التنظيف مناسبا للبشرة الجافة والعادية، كما يمكن استخدامه مع البشرة المختلطة.

وتتألف المستحضرات ذات المرحلتين من مرحلة زيتية تنظف البشرة بلطف ومرحلة مائية تنعش البشرة. 


وتعد هذه المستحضرات مناسبة للبشرة الحساسة بشكل خاص، لما تتمتع به من تأثير مهدئ ومريح.

 

وبعد استخدام مستحضرات التنظيف، يأتي الدور على تطبيق تونر الوجه من أجل إزالة آثار مستحضر التنظيف تماما من ناحية ولتحضير البشرة لمنتجات العناية التالية من ناحية أخرى؛ حيث يساعد ذلك البشرة على امتصاص المواد الفعالة الموجودة في مستحضرات العناية بصورة أفضل.


وبشكل عام تنصح الرابطة بتنظيف بشرة الوجه جيدا صباحا ومساءا .

 

المصدر - العين الإخبارية 

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