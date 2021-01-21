الخميس 21-01-2021
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الخميس، 21-01-2021 11:28 ص

الخطوط الداكنة على الأظافر مؤشر لمرض خطير

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الوكيل الإخباري _ يعاني العديد من الاشخاص من مشاكل بالاظافر والتي تنتج بسبب نقص الكلس وبعض الفيتامينات، الا ان هناك بعض الاعراض  كـ ظهور خطوط داكنة على الاظافر وهو ما يعرف بـ النزف الشظي وهذا ما يدل على مرض خطير . 

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حيث ربطت الأكاديمية الأمريكية لجمعية الأمراض الجلدية بين أعراض ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وظهور خطوط داكنة على الأظافر.

ويشير النزف الشظي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وهذا بدوره يشير إلى استعداد الشخص للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


والكوليسترول هو الستيرويد الأساسي في الجسم الذي يساهم في إنتاج الهرمونات وعملية الهضم وبناء أغشية الخلايا، وينتج الجزء الأساسي من الكوليسترول في الجسم (في الكبد والأمعاء الدقيقة والغدة الكظرية).


كما بنتج عن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم نشوء اللويحات وانسداد الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تكون الجلطات الدموية التي تسبب عواقب وخيمة وحتى الموت.


المصدر : الامارات نيوز



 




 

 


 

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