الخيار.. "صيدليّة" موثوقة بدون اخطار

الوكيل الإخباري - رصد العلم فوائد لا يمكن أن يتوقعها الكثيرون لتناول الخيار، بما في ذلك المساعدة في تجنب مشاكل الجهاز الهضمي، إضافة إلى أثر جانبي واحد يمكنه الحدوث حال تناول الكثير منه.

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موقع Eat This, Not That رصد عددا من الفوائد المذهلة للخيار وكذلك آثاره الجانبية المحتملة:



1.يمكن أن يمنع الإصابة بداء السكري



عند محاولة تجنب مرض السكري، من الأفضل البدء في ضبط نظامك الغذائي - تجنب الكربوهيدرات عالية المعالجة، وتجنب المشروبات السكرية، واللحوم الحمراء، وفقا لهارفارد هيلث.



بالإضافة إلى تلك الخيارات الغذائية، من المهم أيضا البدء في تناول المزيد من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI).



وGI هو رقم مخصص لأطعمة مختلفة، يتراوح من صفر إلى 100. كلما ارتفع مؤشر نسبة السكر في الدم، زاد ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناوله.



يحتوي الخيار على مؤشر لنسبة السكر في الدم يبلغ 15، مما يجعله طعاما يحتوي على عدد قليل نسبيا.



يمكن أن يساعد تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض في تقليل مقاومة الأنسولين، مما يساعد بدوره في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وفقا لمجلة التغذية.



2. يجعلك أكثر رطوبة

وفقا لمراجعة فرنسية وبريطانية نشرتها Nutrients، فإن الخيار يحتوي على أكثر من 95% ماء - ما يعني أنه بالإضافة إلى كونه وجبة خفيفة مقرمشة، فإنك تحصل أيضا على الماء أثناء تناول الخيار.



تقول إخصائية التغذية المسجّلة وطبيبة دعم التغذية المعتمدة كريستين جيليسبي: "يمكن أن يساعد الخيار في جعلك تشعر بالرطوبة وجعل جسمك يعمل على النحو الأمثل".



3. يساعد في إنقاص الوزن

هناك عدد من الطرق التي يتخذها الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن عندما يتعلق الأمر بإجراء تعديلات على وجباتهم الغذائية.



إحدى الخطوات التي يجب اتخاذها هي إضافة الخيار، لأنه غذاء صحي يساعد في تعزيز فقدان الوزن. يحتوي كوب واحد من شرائح الخيار على 16 سعرة حرارية فقط.

بالإضافة إلى ذلك، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، فإن الخيار يساعدك على الشعور بالشبع والبقاء ممتلئا بينما يظل منخفضا في السعرات الحرارية، مما يجعله وجبة خفيفة رائعة لأي شخص يتطلع إلى إنقاص الوزن.

4. يجنبك التعرض للإمساك



مع كل الماء والألياف التي تجده في الخيار، فهل من المستغرب أنها تساعد على منع الإمساك؟



ذكرت دراسة نشرت في مجلة Fitoterapia من جامعة Jadavapur، أن بذور الخيار، التي يوجد منها الكثير، تساعد على "منع الإمساك"، ولها "تأثير تبريد" على الجسم.

وتوصي كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا بإضافة الخيار إلى مجموعة متنوعة من الأطباق للمساعدة في تخفيف الإمساك.



5. يمكن أن يمنع الانتفاخ

بفضل محتواه المائي العالي، يعد الخيار رائعا في الحفاظ على رطوبتك، ولكنه أيضا مفيد في المساعدة على التخلص من احتباس الماء الزائد أيضا، مما يعني أنك ستتجنب الانتفاخ بعد تناول الخيار.



تقول اختصاصية التغذية ليزا ريتشاردز، مؤلفة كتاب The Candida Diet إن الخيار غني بالعناصر الغذائية المحددة التي تساعد في القضاء على احتباس الماء والالتهابات والانتفاخ في النهاية.



وتضيف ريتشاردز أن الخيار جيد لمجموعة من مشاكل المعدة الأخرى أيضا، حيث يعزز محتواه من الألياف صحة الأمعاء وحركتها.



الآثار الجانبية لتناول الخيار:

في حين أن من إيجابيات تناول الخيار أنه يمكنك تجنب الإمساك، إلا أن الجانب السلبي هو أن الخيار يمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة الغازات.



وفقا لجامعة كاليفورنيا في ديفيس، يحتوي الخيار على cucurbitacin، وهو مركب موجود في الفواكه والخضروات الأخرى بما في ذلك القرع والكوسا والبطيخ، وهو أيضا سبب للغازات وعسر الهضم. قد تحدث هذه الأعراض غير المريحة إذا تناولت الكثير من الخيار في وقت واحد.

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