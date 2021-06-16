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الأربعاء، 16-06-2021 10:37 ص

الدموع تساعد على اكتشاف نوع من السرطان

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الوكيل الاخباري - أعلن الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، أن الدموع الدموية ، هي إشارة إلى وجود مشكلة صحية خطيرة في الجسم.

ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن هذه الحالة قد تكون من أعراض الإصابة بالسرطان.

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ويقول موضحا، "تظهر هذه الدموع عند الإصابة بسرطان الغدة الدمعية".


ويضيف، وقد تكون الدموع الدموية إشارة إلى أمراض الكبد.


ويقول، "يحدث هذا الأمر المروع، عند حدوث خلل في عملية تخثر الدم لدى المصاب بمرض في الكبد، فيبدأ يذرف دموعا حمراء".


وأورام الغدة الدمعية- هي مجموعة من الأورام الخبيثة تنمو وتتطور بسرعة، تعرقل حركة مقلة العين، مسببة الألم وارتفاع الضغط داخل العين. وقد تنتقل إلى الأنسجة المحيطة وتنتشر إلى مناطق بعيدة في الجسم.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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