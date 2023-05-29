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الإثنين، 29-05-2023 03:35 م

الذكاء الاصطناعي يحدّد الحمية الغذائية الأفضل لخسارة الوزن

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الوكيل الإخباري-مع كثرة اللجوء الى تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة، فقد تم استخدامه من خلال جمع إجابات لروبوت الدردشة ChatGPT والذي أفاد بوجود الكثير من الحميات الغذائية الجيدة لخسارة الوزن الزائد.

ونقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية ما توصل إليه الذكاء الاصطناعي واختيار أفضل حمية غذائية، مؤكداً أنه يمكن اتباع خطة لوجبات الأسبوع تستند إلى نظام البحر الأبيض المتوسط، وهو الأفصل والأسرع لخسارة الوزن. 

وخلال تقرير الصحيفة، أشار بعض خبراء التغذية البارزين إلى أن "ChatGPT" حدّد بشكل صحيح أحد أنماط الأكل الصحية على هذا الكوكب، إلا أن البعض الآخر أبدى عدم اقتناعه بالنتيجة"، وحذّروا من فشل الخطة الغذائية، سواء من حيث الملف الغذائي والقدرة على تحمل تكاليفه أو إمكانية تطبيقه عملياً.

ووجّه محررو الصحيفة البريطانية هذا السؤال إلى "ChatGPT": "هل يمكنك أن توصيني بخطة نظام غذائي فريدة وتكتب لي خطة غذائية تتبع هذا النظام الغذائي لمساعدتي في إنقاص الوزن؟ مع مراعاة ضرورة أن تتضمن نظاماً محدداً للإفطار والغداء والعشاء، وتوزيعاً مفصّلاً للسعرات الحرارية لكل وجبة من الوجبات التي أوصى بها.

وتفوق النظام المتوسطي، المليء بالخضروات والحبوب الكاملة والمكسّرات على باقي الحميات الشهيرة وففاً للذكاء الاصطناعي.

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