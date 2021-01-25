الإثنين 25-01-2021
الوكيل الاخباري

النعيمي يوضح حول المرحلة المقبلة عن بعد

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي الدرة والحمارنة

وزير التربية : هكذا سيكون دوام المدارس

%3.52 نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

تفاصيل لقاء الملك مع الحكومة

‫الأمن العام يتدخل لمساعدة فتاة تعرضت للإساءة من والدها

الملك يوجه الحكومة بشأن فتح المدارس والقطاعات- صور

سلطة العقبة تعلن عن وظائف شاغرة في القطاع الخاص

خسائر قطاع الشاحنات 200 مليون دينار ومطالب بتأجيل الأقساط البنكية

الإثنين، 25-01-2021 04:52 م

الرعاف المتكرر .. اسبابه وطرق علاجه

runny-nose-chronic-rhinitis-houston-ent-and-allergy


الوكيل الإخباري _ يعد نزيف الأنف او ما يعرف بالرعاف من اكثر الأمور الشائعة التي يعاني منها العديد من الاشخاص بشكل متكرر ، حيث يعتبر الأنف من أجزاء الجسم الغنية بالأوعية دموية وكثيرا ما يعاني بعض الأشخاص من حدوث رعاف من دون معرفة الأسباب، وهو ما يجب التنبه إليه لأنها تكون أحياناً شديدة الخطورة .

اضافة اعلان

وهناك عدة أسباب تؤدي لحدوث نزيف الأنف بشكل متكرر  :


– أسباب موضعية

تتعلق بالأنف نفسه، ومنها التعرّض لجرح في بطانة الأنف، والذي ينتج عن استخدام الأصبع في تنظيف الأنف، وكذلك التعرّض لضربة في الأنف، ووجود جسم غريب بالأنف قد يسبب خدشاً أو جرحاً.


– عوامل بيئية

قد تسبب جفافاً بالأنف كالجو البارد، والتغير في درجات الحرارة أيضاً يؤدي إلى الرعاف، كما أنّ الجو الحارّ قد يؤدي إلى توسع بالأوعية الدموية فتزيد فرصة النزيف.


– مشاكل في الحاجز الأنفي، كأن يكون هناك ثقب أو انحراف يزيد فرصة النزيف.
– الالتهابات الفيروسية كالرشح والتهابات الجيوب الأنفية، وكذلك التهاب الأنف التحسسي.

 

– وجود أورام أو كتل في الأنف؛ سواء حميدة أو خبيثة.


– الاستعمال الخاطئ لأدوية الأنف كبخاخات الحساسية.

 

هناك عدة طرق للوقاية من الرعاف المتكرر، منها:


– استخدام المرطب في المنزل للحفاظ على رطوبة الهواء.


– تجنّب حك الأنف.


– التقليل من تناول الأسبرين، والذي يمكن يسيل الدم، ويسهم في حدوث نزيف في الأنف.


– استخدام بخاخ محلول ملحي أو جل؛ للحفاظ على رطوبة الممرات الأنفية.

المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstock_369768824-780x470

5 أطعمة لا يجب تناولها مع اللبن

891648

لا تتخلصوا منه.. فوائد مذهلة لقشر اليوسفي

8-benefits-fennel-drink

فوائد صحية لـ مشروب الشمر

حرق-الدهون-بعد-وجبة-دسمة

نصائح صحية هامة بعد تناول وجبات دسمة وعالية الكوليسترول

7457081-1035093804

دراسة تكشف أفضل وأسوأ إفطار لمرضى السكري

Image 5

الحرق هو السبب الرئيس للمشكلة .. وليس النيكوتين

أخبار متعلقة
تعبيرية

هل النسيان أمر طبيعي! .. تعرف على أبرز أسبابه

أعراض_خلع_الورك_عند_الأطفال (Custom)

خلع الولادة .. ابرز اسبابه وطرق علاجه