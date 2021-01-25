الرعاف المتكرر .. اسبابه وطرق علاجه

الوكيل الإخباري _ يعد نزيف الأنف او ما يعرف بالرعاف من اكثر الأمور الشائعة التي يعاني منها العديد من الاشخاص بشكل متكرر ، حيث يعتبر الأنف من أجزاء الجسم الغنية بالأوعية دموية وكثيرا ما يعاني بعض الأشخاص من حدوث رعاف من دون معرفة الأسباب، وهو ما يجب التنبه إليه لأنها تكون أحياناً شديدة الخطورة .

اضافة اعلان



وهناك عدة أسباب تؤدي لحدوث نزيف الأنف بشكل متكرر :



– أسباب موضعية

تتعلق بالأنف نفسه، ومنها التعرّض لجرح في بطانة الأنف، والذي ينتج عن استخدام الأصبع في تنظيف الأنف، وكذلك التعرّض لضربة في الأنف، ووجود جسم غريب بالأنف قد يسبب خدشاً أو جرحاً.



– عوامل بيئية

قد تسبب جفافاً بالأنف كالجو البارد، والتغير في درجات الحرارة أيضاً يؤدي إلى الرعاف، كما أنّ الجو الحارّ قد يؤدي إلى توسع بالأوعية الدموية فتزيد فرصة النزيف.



– مشاكل في الحاجز الأنفي، كأن يكون هناك ثقب أو انحراف يزيد فرصة النزيف.

– الالتهابات الفيروسية كالرشح والتهابات الجيوب الأنفية، وكذلك التهاب الأنف التحسسي.

– وجود أورام أو كتل في الأنف؛ سواء حميدة أو خبيثة.



– الاستعمال الخاطئ لأدوية الأنف كبخاخات الحساسية.

هناك عدة طرق للوقاية من الرعاف المتكرر، منها:



– استخدام المرطب في المنزل للحفاظ على رطوبة الهواء.



– تجنّب حك الأنف.



– التقليل من تناول الأسبرين، والذي يمكن يسيل الدم، ويسهم في حدوث نزيف في الأنف.



– استخدام بخاخ محلول ملحي أو جل؛ للحفاظ على رطوبة الممرات الأنفية.





المصدر : الإمارات نيوز



