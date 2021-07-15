الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 03:18 م

الرياضة الأمثل لمرضى التهاب المفاصل

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الوكيل الإخباري - تعتبر ممارسة الرياضة أمرا حيويا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل، فهي تزيد القوة والمرونة، وتقلل آلام المفاصل، وتساعد على مقاومة التعب.

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* لماذا تعتبر ممارسة الرياضة أمراً حيوياً

1- تقوية العضلات المحيطة بالمفاصل.
2 - المساعدة في الحفاظ على قوة العظام.
3 - منحك المزيد من القوة والطاقة للقيام بمهامك اليومية.
4 - تسهيل النوم ليلاً بصورة جيدة.
5 - منحك القدرة على التحكم في وزنك.
6 - منحك شعورا أفضل تجاه نفسك وتحسين إحساسك بالسعادة.

 

* التمارين الرياضية الخاصة بالتهاب المفاصل


1- تمارين نطاق الحركة
هذه التمارين تخفف من التيبس وتزيد من قدرتك على تحريك المفاصل عبر نطاق كامل من الحركة. وتتضمن تمارين نطاق الحركة تحريك المفاصل عبر نطاق الحركة العادية، مثل رفع ذراعيك فوق رأسك أو دفع كتفيك إلى الأمام والخلف. ويمكن القيام بتلك التمارين يوميًا أو يوما بعد يوم على الأقل.

2- تمارين التقوية
تساعد هذه التمارين على بناء عضلات قوية من شأنها دعم المفاصل وحمايتها. وتعتبر تدريبات الوزن مثالاً على تمارين التقوية التي من شأنها أن تساعدك على الحفاظ على قوة عضلاتك الحالية أو تزيدها. قم بأداء تمارين التقوية يوما بعد يوم، ولكن خذ راحة يوما إضافيا إذا آلمتك المفاصل أو إذا لاحظت أي تورم.

3- التمارين الهوائية
تساعد التمارين الهوائية أو تمارين التحمل على تحقيق اللياقة البدنية العامة. فيمكنها تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ومساعدتك على السيطرة على وزنك ومنحك المزيد من القدرة على التحمل.

وبهذه الطريقة، سيكون لديك المزيد من الطاقة لمساعدتك على القيام بأنشطتك اليومية. وتتضمن الأمثلة على التمارين الهوائية قليلة الصدمات واللطيفة على المفاصل المشي وركوب الدراجة والسباحة.

وجرب تدريب التمارين الهوائية لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثلاثة أيام في الأسبوع، ويمكنك تقسيم ذلك الوقت إلى مجموعات لمدة 10 دقائق إذا كان هذا أسهل على المفاصل لديك.

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

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