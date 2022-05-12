الرياضة عند الحمل تحمي من السكري وارتفاع ضغط الدم

الوكيل الإخباري - أوردت مجلة Woman النمساوية أن للرياضة أهمية كبرى عند المرأة الحامل، حيث تقيها من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وسكري الحمل.





وأوضحت المجلة أنه ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً لمدة 30 دقيقة في المرة الواحدة لتحقيق نتائج ملموسة.





أما الرياضات المناسبة للمرأة أثناء الحمل، فهي المشي وتمارين اللياقة البدنية، مع استخدام كرة مطاطية، وركوب الدراجات على الأرضيات المستوية.



كما يمكن أيضا السباحة، شرط ألا تنخفض درجة حرارة الماء عن 20 ولا تزيد عن 33 درجة مئوية.





وعلى الحامل الابتعاد عن تماماً عن الرياضة، التي يزيد فيها خطر السقوط أو التعرض للإصابات، مثل ركوب الخيل، أو الرياضات القتالية، أو الماراثون، أو رفع الأثقال.

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