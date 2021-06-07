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الإثنين، 07-06-2021 11:07 ص

الزنجبيل.. الجرعة الزائدة ضارّة لهؤلاء الأشخاص

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الوكيل الإخباري _ على الرغم من العديد من الفوائد الصحية للزنجبيل، تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الزنجبيل بكميات كبيرة ومتوسطة قد يكون ضاراً حقاً للأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية معينة، إذ يجب عليهم تجنّب تناول جرعة زائدة من الزنجبيل، وهم كالآتي:


الحامل:
الزنجبيل مفيد في تحسين القيء والغثيان أثناء الحمل. ومع ذلك، يمكن أن يكون ضاراً، إذا أُخذ بكمية كبيرة، على النساء الحوامل. تؤدي المنشطات الطبيعية الموجودة في الزنجبيل إلى الانقباضات التي تسبب الولادة المبكرة للطفل والتي تسمى المخاض المبكر أثناء الحمل. لذا، يجب تجنّب تناول جرعات زائدة من الزنجبيل للنساء اللواتي لديهن تاريخ مع اضطرابات النزيف.

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خفض الوزن:
الزنجبيل هو أفضل علاج لفقدان الوزن، فمادة الجينجيرول الموجودة في الزنجبيل تزيد من معدل الأيض وتثبط الشهية. يؤدي استخدام الزنجبيل إلى حرق السعرات الحرارية بمعدل أعلى وقد يؤدي إلى استهلاك أقل. لذلك، يجب تجنب الزنجبيل من قبل الأشخاص الذين يرغبون في زيادة الوزن أو يعانون من نقصان الوزن بالفعل.


حصى المرارة:
أظهرت دراسة أنَّ الزنجبيل يزيد من إفراز الصفراء ويسبب حصوات المرارة. يلعب إفراز الصفراء دوراً مهماً جداً في امتصاص وهضم الدهون، كما أن استهلاك الزنجبيل المفرط يحفز الكبد على إنتاج المزيد من العصارة الصفراوية وتسريع تكوين حصوات المرارة.


اضطرابات الدم:
يحتوي الزنجبيل على ملح يسمى الساليسيلات يعمل كمسكن للألم للأشخاص المصابين بهشاشة العظام، يساعد في تحسين الدورة الدموية ويسهل التدفق إلى الأعضاء. يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية التخثر أو سيولة الدم أو أولئك الذين يعانون من الهيموفيليا تجنّب الزنجبيل؛ لأنه قد يسبب النزيف المفرط.


الكلى:
يمتلك الزنجبيل تأثيرات حماية الكلى بسبب نشاطه المضادّ للأكسدة. يحتوي الزنجبيل على مركّب يسمى الكرياتينين، الذي تشير مستوياته العالية في الدم إلى ضعف شديد في الكلى. لذا، فإنّ الزنجبيل غير صحي للذين يعانون من مرض الكلى المزمن.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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