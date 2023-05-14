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الأحد، 14-05-2023 03:44 م

السالمونيلا في الجبن.. هل يمكن اكتشافها؟

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الوكيل الإخباري- انتشرت في الآونة الأخيرة، تحذيرات بريطانية من وجود بكتيريا السالمونيلا في بعض أنواع الجبن المتاحة في الأسواق.

نستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن السالمونيلا وعلاقتها بالأجبان، حسبما نشر الموقع الرسمي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

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يمكن الإصابة بعدوى السالمونيلا نتيجة تناول بعض الأطعمة، مثل الدجاج واللحوم الحمراء والبيض والفواكه والخضروات والجبن.


والأطعمة ليست الطريقة الوحيدة لانتشار السالمونيلا، بل تنتشر تلك البكتيريا أيضًا من خلال المياه الملوثة والبيئة والأشخاص المحيطين والحيوانات الأليفة.


في الغالب، تبدو الأطعمة التي تحتوي على بكتيريا السالمونيلا أو غيرها من الجراثيم الضارة ذات وطعم ورائحة طبيعية، ولا يمكن اكتشافها بسهولة.


لهذا السبب من المهم معرفة كيفية الوقاية من العدوى، وذلك عن طريق تجنب الأجبان الباردة التي يدخل في صناعتها اللبن غير المبستر، مثل الجبن الكريمي، واختيار الأجبان التي دخلت في مرحلة التحضير في درجات حرارة عالية تستطيع قتل البكتيريا والجراثيم بسهولة.


من الأكثر عرضة لعدوى السالمونيلا؟
بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بعدوى السالمونيلا الخطيرة مقارنة بغيرهم، وعلى رأسهم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والبالغين 65 عامًا أو أكبر، والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة بسبب مرض السكري وأمراض الكبد أو الكلى والسرطان أو علاجاتهم.


أعراض السالمونيلا
يمكن أن تكون عدوى السالمونيلا خطيرة في بعض الحالات، وعادة ما تبدأ الأعراض بعد 6 ساعات إلى 6 أيام من الإصابة.


وتشمل الإسهال الذي يمكن أن يكون مختلطًا بالدم وحمى وتشنجات في المعدة، وفي الغالب، يتعافى معظم المرضى خلال 4 إلى 7 أيام دون علاج بالمضادات الحيوية.


قد يحتاج بعض الأشخاص المصابين بالإسهال الشديد إلى دخول المستشفى أو تناول المضادات الحيوية، لذا يجب الاتصال بالطبيب إذا ظهرت الأعراض التالية:


- الحمى (أعلى من 102 درجة فهرنهايت).

- الإسهال لأكثر من 3 أيام بدون تحسن.
- نزول براز دموي.
- القيء المتكرر الذي يمنع الجسم من الاحتفاظ بالسوائل.
-ظهور علامات الجفاف، مثل: قلة البول وجفاف الفم والحلق والدوار عند الوقوف.

 

 

الكونسلتو الطبي

 

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