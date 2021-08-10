السعال الزائد بعد الإقلاع عن التدخين تعرف على أسبابه

الوكيل الإخباري - يبدو أن بعض الأشخاص يسعلون أكثر من المعتاد بعد توقفهم عن التدخين بفترة قصيرة، إلا أن ذلك غير شائع الحدوث، وعادةً ما يكون ذلك السعال مؤقتًا وربما يكون علامة على أن جسمك بدأ فعليًا في مرحلة التعافي.

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يخرب دخان التبغ الخلايا السطحية في القصبات الهوائية ويدمر شعيراتها الدقيقة التي تساعد عادة على التخلص من البلغم والمفرزات.

ويؤدي التدخين المزمن إلى إبطاء الحركة الطبيعية لهذه الشعيرات الدقيقة الأهداب التي تبطن القصبات الهوائية والرئتين، وعندما تتوقف عن التدخين تصبح الأهداب نشيطة من جديد وقد تسعل أكثر من المعتاد أثناء تعافي الأهداب ربما بسبب زيادة نشاطها في إزالة المخاط من الرئتين، وقد يستغرق هذا بضعة أسابيع.

وفي هذه الأثناء يمكنك المساعدة في هذه العملية من خلال تناول الماء بانتظام، وذلك بشرب كميات وفيرة من السوائل مثل الماء والعصائر، ويمكنك أيضًا زيادة الرطوبة في الهواء باستخدام جهاز ضبط الرطوبة أو جهاز التبخير، ولكن بادر باستشارة الطبيب إذا استمر السعال أكثر من شهر، فقد يدل استمرار السعال على وجود التهابات مزمنة أو حادة في القصبات الهوائية.

المصدر - صحتك



