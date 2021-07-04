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الأحد، 04-07-2021 01:27 م

السعال الصباحي تعرف على أسبابه

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الوكيل الإخباري - عدد الطبيب الروسي، أندريه زفونكوف، لوكالة "سبوتنيك" الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى السعال في الصباح، وقال: إن سعال الصباح مألوف لدى الكثير من الناس، والتهاب مجرى الهواء والتدخين والحساسية ليست سوى بعض الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى السعال في الصباح.

وأضاف: "إن جفاف وتهيج الحلق يمكن أن يكونا علامة على مجموعة من الأمراض، فإذا لم يكن الشخص مدخّنا وليس لديه حساسية ولا يعاني من التهاب الشعب الهوائية المزمن، فقد يكون سبب السعال الصباحي هو وجود مشاكل في الغدة الدرقية والجهاز الهضمي والتهاب وجفاف الحلق".

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وأوضح زفونكوف بأن مرض السكري يسبب جفافا في الأغشية المخاطية وبالتالي يصاب الشخص بالسعال".


وأشار الطبيب إلى أن "السعال الجاف يحدث نتيجة للتعرض للمكيفات الهوائية، فغالبا ما تجفف المكيفات الهواء كثيرًا، ولهذا السبب يبدأ السعال الجاف".

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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