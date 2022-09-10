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السبت، 10-09-2022 10:15 ص

السعرات لا الوجبات سر فقدان الوزن

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الوكيل الإخباري - توصلت تجربة جديدة إلى أن تناول سعرات حرارية أكثر في وجبة معينة لا يؤثر على فقدان الوزن، وأن تناول إفطار أو عشاء كبير، أو استبعاد وجبة الإفطار تماماً لن يغير الوزن مادام الجسم يحصل على نفس عدد السعرات عن طريق وجبات أخرى.

وتنفي هذه النتائج فرضيات شائعة تقول إن تناول وجبة إفطار كبيرة وعشاء صغيرة يسهم في التخسيس.

ووفقاً لموقع "نيو ساينتست"، أجرى التجربة باحثون في جامعة أبردين البريطانية، وشارك فيها 30 شخصاً لمدة 10 أسابيع.

وتناول 14 من المشاركين 45% من سعراتهم اليومية في الإفطار، و35% على الغداء، و20% على العشاء، بينما تناول الـ 16 الآخرون 20% من سعراتهم الحرارية في الإفطار، و35% على الغداء، و45% على العشاء.

واحتوت وجبات المجموعتين على 35% من السعرات من الدهون، و30% من البروتين، و35% من الكربوهيدرات.

وتبين أن الحمية الغذائية التي تعتمد على تناول وجبة إفطار كبيرة وعشاء صغيرة أدت إلى إنقاص الوزن بمتوسط 3.33 كغم بعد 4 أسابيع، بينما أدى تناول وجبة إفطار صغيرة وعشاء كبيرة إلى إنقاص الوزن بمتوسط 3.38 كغم.

ويعني ذلك الفارق الضئيل للغاية أن طريقة استقلاب الجسم للسعرات الحرارية لا تختلف مع اختلاف توزيع السعرات الحرارية على وجبات اليوم، مادام العدد الكلي للسعرات ثابتاً.

وسجّل المشاركون درجة إحساسهم بالجوع وفق تدريج مئوي، وكان متوسط الشعور بالجوع 30 من 100 عند تناول إفطار كبير، و33 من 100 عند تناول عشاء كبير.

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