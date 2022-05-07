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السبت، 07-05-2022 12:48 م

السمنة ترفع احتمال إصابة الأطفال بالسكري

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الوكيل الإخباري - قال الطبيب هيرمان جوزيف، إنّ السمنة عند الأطفال تزيد احتمال إصابتهم بمرض السكري.

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وأشار الطبيب الألماني إلى أّن السمنة تزيد احتمال إصابة الأطفال بارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يرفع خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية.


وأوضح هيرمان جوزيف أن السمنة تؤدي إلى حدوث اضطرابات التمثيل الغذائي للدهون وأيض الغلوكوز، ما يؤدي إلى الإصابة بداء السكري من النوع2.


وللوقاية من هذه المخاطر دعا الطبيب الألماني إلى اتباع نظام غذائي صحي، يقوم على الخضراوات والفواكة الطازجة، وتجنب الوجبات السريعة الجاهزة، والحلويات والأطعمة الدسمة، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة الحركية بشكلٍ مستمر.

 

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