الثلاثاء 22-12-2020
الوكيل الاخباري

خطة امنية للدورة التكميلية للثانوية العامة

قراران حكوميان بشأن الرواتب وحظر الجمعة الشامل

الجمارك تضبط زيت حشيش داخل طعام حيوانات !

وزارة الصحة : سلالة كورونا الجديدة ناقوس خطر بالنسبة للأردن

بشرى سارة لاهالي عمان

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

مع ظهور سلالة جديدة لكورونا .. جاهزية المملكة تحسم الأمر وتطمئن الاردنيين

تحذيرات هامة حول المنخفض الجوي القادم

مدير مركز الحسين للسرطان يوضح للوكيل : اخذ مرضى السرطان للقاح كورونا تحدده المناعة

الصحة توضح للوكيل : اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون بجرعتين

الثلاثاء، 22-12-2020 02:28 م

الشاي الأسود أم القهوة.. أيهما أكثر صحة؟

unnamed-8-418x261


الوكيل الاخباري - يميل غالبية الأشخاص إلى تناول المشروبات الساخنة خاصة في فصل الشتاء لكونها تحافظ على الجسم دافئا، وتمنحه المزيد من الطاقة.

اضافة اعلان

ويكون تركيز هؤلاء الأشخاص في هذه الفترة على الشاي الأسود والقهوة السوداء، وذلك بحسب ما نشره موقع "تايمز أوف إينديا"، ولكن يكمن السؤال أيهما أفضل الشاي الأسود أم القهوة السوداء؟

 

يميل جميع عشاق اللياقة البدنية لشرب القهوة السوداء، يُقال أن تناول فنجان من القهوة السوداء مباشرة قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويمنح المحتوى العالي من الكافيين في القهوة مقدار كبير من الطاقة اللازمة لأداء التمرين.

كما أن القهوة السوداء غنية بمضادات الأكسدة المختلفة والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وكوب واحد من القهوة السوداء لا يحتوي على سعرات حرارية.


ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة السوداء لديهم مخاطر أقل للإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.


وعلى الرغم من أن الشاي الأسود والقهوة السوداء متشابهان باستثناء محتوى الكافيين، الذي هو أقل في الشاي الأسود، فإن الشاي الأسود لا يحتوي على دهون مشبعة، ويعزز المناعة أيضا.


ووجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون الشاي الأسود بانتظام يفقدون كيلوغرامات إضافية، ويحتوي كوب واحد من الشاي الأسود على 2 سعرة حرارية.


يمكن القول أن كلا المشروبين صحيان، ويعتمد اختيارك للمشروب على الفوائد التي تبحث عنها، فإذا كنت تمارس الرياضة في الصباح، فمن الأفضل تناول القهوة السوداء لتحفيز عملية التمثيل الغذائي وتزويدك بالطاقة اللازمة لأداء التمارين في الصالة الرياضية.


ولكن إن كنت لا تفضل الإفراط في تناول الكافيين، يكون الشاي الأسود خيارا جيدا لك.


كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل القلق والأرق وارتفاع ضغط الدم تجنب تناول القهوة السوداء وخاصة قبل الذهاب للنوم.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
156122153992682500

أسباب صحية وراء شعورك المستمر بالعطش

download (2)

تناولها باستمرار.. 6 أطعمة تدمر حصوات الكلى

الشوفان-بالحليب

فوائد مذهلة لتناول كوب من حليب الشوفان يومياً

49228-قياس-ضغط-الدم

احذر.. خطأ مميت قد يؤدي إلى الوفاة المبكرة

Urdun_Banner_700X465px

تضامن لا مثيل له في زمن جائحة فيروس كورونا

42442-الفرك-فى-العين

توقّف فورا عن فرك عينيك لأن النتائج خطيرة جدا !

أخبار متعلقة
main_image5fd80f05d914d

في فصل الشتاء.. هذه الأطعمة تمنحك الدفء

main-1-11-3-2019

موسم فاكهة اليوسفي.. كيف تختار هذه الثمار عند الشراء

خخخخخخخخخخ

5 مشروبات يومية مناسبة لمريض السكري

images

أسباب لزيادة الشعور بالجوع في فصل الشتاء

image (1)

تناول 5 أكواب من الشاي يومياً يقي من الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة

7bae1cd9-78b1-41b3-afc7-f1320f2f03c2_16x9_1200x676

خبير يحذر من تقديم الكاكاو والشاي باللبن للأطفال