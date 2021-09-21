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الثلاثاء، 21-09-2021 11:24 ص

الشاي يمكن أن يكون علاجا للأرق

شاي


الوكيل الإخباري - أثناء الدراسة، توصل العلماء الهنود إلى نتيجة غير متوقعة مفادُها أن شرب الشاي بانتظام يساعد في علاج الأرق.

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ومع ذلك، ما عليك سوى شرب أنواع عشبية منزوعة الكافيين.


يعتبر الشاي من أكثر المشروبات المحببة والشعبية عند البشرية سواء كان أخضر أو أسود أو عشبي. لا يستطيع الكثير منا بدء أو إنهاء يومه بدون كوب من هذا المشروب المنعش. 


قد يبدو الأمر غريبًا، لكن تناول الشاي مفيد للأرق، بسبب بعض مكوناته. وهذا سيفاجئ الكثيرين، لأن الشاي يحتوي على مادة الكافيين، وهو منبه للجهاز العصبي. حاول النوم بعد شرب بضعة أكواب من الشاي أو القهوة.


ومع ذلك، فإننا نتحدث عن أنواع شاي الأعشاب التي لا تحتوي على مادة الكافيين، أو التي تحتوي على نسبة منخفضة جدًا من هذا المكون. وأظهرت الدراسة أنه إذا شرب الشخص هذا الشاي بانتظام لمدة 4 أسابيع، فإن أعراض الأرق تتحسن. وهذا ينطبق على ضحايا أشد أشكال اضطراب النوم.


بالإضافة إلى ذلك، نُشرت دراسة مؤخرًا أظهرت أن الشاي الأخضر منخفض الكافيين يقلل من درجات التوتر لدى الأشخاص في منتصف العمر، وهذا يؤثر أيضًا على جودة النوم. يحتوي هذا الشاي على الأحماض الأمينية الثيانين، وهي التي لها تأثير مفيد. ولكن من أجل محاربة الأرق بالشاي، عليك فقط اختيار المشروبات منزوعة الكافيين، أو التي تحتوي على نسبة منخفضة من هذا المكون.

 

يعتبر شاي البابونج من أفضل الخيارات، فهو يحسن نوعية النوم ويقلل من التوتر.

 

لكن من الواضح أن الأنواع المعتادة من الشاي الأسود أو الأخضر لن تساعدك على النوم بشكل أفضل، ولكنها على الأرجح ستنتج تأثيرًا معاكسًا، حسب Timesnownews.com.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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