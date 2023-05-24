الشعور بألم في هذه المنطقة ينذر بالذبحة الصدرية

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من ألم الصدر عند النوم، ويرجع السبب في كثير من الأحيان إلى الإصابة بعدد من الأمراض، لذلك يجب استشارة الطبيب المختص، خاصةً عند تكرار الشعور به.

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نستعرض في التقرير التالي، أسباب ألم الصدر عند النوم على الظهر، وفقًا لموقع "Healthline".



أسباب ألم الصدر عند الاستلقاء على الظهر



1- أسباب متعلقة بالقلب



- النوبة القلبية: تحدث الإصابة بها، عندما يتعرض أحد الشرايين التي تمد عضلة القلب بالدم والأكسجين للانسداد، ويعد ألم الصدر من أعراضها الشائعة.

- التهاب التامور: مرض يحدث في الكيس المحيط بالقلب، عادةً ما يعاني المصابون به من ألم في الصدر عند التنفس أو الاستلقاء.



- الذبحة الصدرية: قد يشير ألم الصدر عند النوم إلى الإصابة بالذبحة الصدرية، التي تنتج عن انسداد الشريان التاجي.



- التهاب عضلة القلب: يشعر المصاب به باضطراب في معدل ضربات قلبه، بالإضافة إلى المعاناة من ألم في الصدر، يزداد حدة عند نومه على الظهر.



2- أسباب متعلقة بالجهاز التنفسي

- التهاب الجنبة: عندما يصاب الغشاء الجنب، الذي يغطي الرئتين ويبطن الجدار الداخلي لتجويف الصدر، بالالتهابات، يمكن أن يسبب ألمًا في الصدر، يزداد سوءًا عند السعال أو الشهيق أو النوم.



- الانصمام الرئوي: يرتبط حدوثه بوجود جلطة دموية في الشريان المغذي للرئتين، تمنع الدم المحمل بالأكسجين من التدفق إليهما، مما يؤدي إلى الشعور بألم في الصدر، يشبه ألم النوبة القلبية.



- فرط ضغط الدم الرئوي: أحد أنواع ارتفاع ضغط الدم، يؤثر سلبًا على شرايين الرئتين والشق الأيمن من القلب، تشمل أعراضه "ألم الصدر والخفقان وازرقاق الشفاه وضيق التنفس وتورم القدمين".



سرطان الرئة: من الممكن أن ينذر ألم الصدر بالإصابة بسرطان الرئة، خاصةً إذا كان يزداد حدة مع التنفس العميق أو السعال أو النوم على الظهر.



3- أسباب متعلقة بالجهاز الهضمي

- الحموضة: من الأعراض الشائعة لارتجاع المريء، تحدث بسبب ارتداد حمض المعدة إلى الحلق، مما يؤدي إلى الشعور بالاحتقان وألم في الصدر وصعوبة بالبلع، بالإضافة إلى السعال والتجشؤ.



- حصوات المرارة: إذا كان ألم الصدر قريبًا من منطقة أعلى البطن، ويمتد تأثيره إلى أسفل الظهر، فهذا يدل على الإصابة بحصوات المرارة.



- التهاب البنكرياس: يسبب هذا المرض ألمًا في منطقة أعلى البطن، قد يؤثر سلبًا على الجزء السفلي من الصدر.



- عسر البلع: حالة مرضية تشمل الاضطرابات التي تؤثر على الجزء العلوي من الحلق أو المريء إلى أسفل، يمكن أن يكون ألم الصدر عند النوم مؤشرًا على الإصابة.



الكونسلتو الطبي

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