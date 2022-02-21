الشعور بالدوار بعد الوقوف.. السبب والعلاج

الوكيل الإخباري - الشعور بالدوار بعد الوقوف هي حالة شائعة يعاني منها الكثيرون، تُعرف باسم "انخفاض ضغط الدم الانتصابي"، وتحدث عندما لا يحصل الدماغ على ما يكفي من الدم أو الأكسجين أو الجلوكوز ليعمل بشكل صحيح، حتى ولو للحظات.





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فإن انخفاض ضغط الدم الانتصابي، يُشار إليه أيضاً باسم انخفاض ضغط الدم الوضعي، وهو شكل من أشكال انخفاض ضغط الدم الذي يحدث عند الوقوف بعد الجلوس أو الاستلقاء لفترة طويلة من الزمن، وتشمل الأعراض الأخرى لهذه الحالة رؤية ضبابية وضعف عام، وفي الحالات الأكثر شدة الارتباك والإغماء والغثيان.





وتحدث هذه الحالة (المعروفة أيضاً باسم معدل ضربات القلب غير الطبيعي) عندما ينبض قلبك بسرعة كبيرة أو بطيئة جدًا أو بطريقة تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في تدفق الدم إلى الدماغ، وأيضاً يمكن أن تسبب أدوية القلب وارتفاع ضغط الدم على نظام الدورة الدموية، مما يتسبب لك في الشعور.



سبب آخر لهذه الحالة وهو فقر الدم، الذي يحدث نتيجة نقص خلايا الدم الحمراء السلمية، وأخيراً يمكن أن يكون شعورك بالتوتر سبباً في هذه الحالة.

يمكن لأي شخص أن يعاني من هذه الحالة، ولكن هناك البعض أكثر عرضة لها من الآخرين، ووفقاً لعيادة كليفلاند، فإن المصابين بفقر الدم أو نقص فيتامين ب 12 يزيدون من خطر الإصابة بهبوط ضغط الدم الانتصابي، وأيضاً مرضى السكري وأمراض الغدة الدرقية ومرض أديسون ومرضى القلب وأولئك الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب أو أمراض صمام القلب وكذلك الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وحتى الاكتئاب.

علاج الشعور بالدوار بعد الوقوف

- تناول كمية كافية من السوائل يومياً خاصة المصابين بالجفاف، الذين هم أكثر عرضة للوقوع في هذه الحالة.

- ينصح هنا بالوقوف ببطء وتدريجياً من وضعية الاستلقاء أو بعد الجلوس لفترات طويلة في العمل.

- تجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات وتجنب إضافة الملح للطعام.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مع تجنب المشي في درجات الحرارة العالية.

زهرة الخليج

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