الشعور بالعطش المستمر دليل الإصابة بمرض قاتل

الوكيل الإخباري - الشعور بالعطش أمر شائع، ويمكن أن يعني ببساطة أنك في حاجة إلى مزيد من الترطيب، أو أنه علامة منذرة بأن هناك أمرا أكثر خطورة.

وإذا لاحظت أنك غير قادر على إرواء عطشك مؤخرا، فمن الجدير أن تذكر ذلك لطبيبك.

اضافة اعلان



ومن المرجح أن يقترح الطبيب إجراء اختبار مرض السكري في البداية، لأن العطش عارض شائع للمرض.



ولكن إذا لم تكن تواجه مرض السكري وما زلت تشعر بأن لديك مشكلة، فقد حان الوقت لمزيد من التعمق.



وقد يكون الشعور بالعطش المستمر علامة على مرض أمعاء متقدم. ولسوء الحظ، فإن سرطان الأمعاء هو مرض بطيء التطور وغالبا ما لا يؤدي إلى ظهور أعراض واضحة حتى وقت متأخر جدا.



ولكن، كما هو الحال مع جميع الأمراض، كلما وقع تشخيصه مبكرا، كانت لدى المريض فرصة أفضل لعلاجه بشكل صحيح.



ويميل سرطان الأمعاء في المرحلة المتأخرة إلى إنتاج أكثر من عارض واحد، مثل الأوجاع أو الألم، والشعور بالتعب، وانخفاض الشهية، وفقدان الوزن.



وإذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل أنسجة العظام، يمكن أن يسبب فرط كالسيوم الدم.



ويحدث هذا عندما يتم إطلاق الكالسيوم في الدم من العظام التالفة، ويمكن أن يجعل المرضى يشعرون بالعطش.



وتشمل الأعراض الأخرى لهذا المرض الغثيان والإمساك والارتباك والتهيج والتعب، بحسب "روسيا اليوم".



كما تتمثل الأعراض الخمسة الرئيسية للإصابة بهذا المرض في وجود دم في البراز، وتغير في عادات الأمعاء، وألم في المعدة، وفقدان الوزن، وإرهاق غير مبرر.

البيان