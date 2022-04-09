السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 99

استقرار أسعار الخضار والفواكه السبت

رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون من داخل السعودية وخارجها

انخفاض على درجات الحرارة اليوم السبت

بعد أميركا.. أوروبا تفرض عقوبات على ابنتي بوتين

تبرعات بقيمة 50 مليون ريال من الملك سلمان وولي عهده

ما هي السالمونيلا التي سحبت بعض البلدان منتجات كيندر بسببها؟

يبدل حزنك الى فرح.. دعاء بعد صلاة الفجر

الافتاء توضح حول صحة الصيام من دون طهارة

المركزي: البنوك قدمت قروض بقيمة 424 مليون دينار في شهرين

السبت، 09-04-2022 08:18 ص

الشعور بالعطش المستمر دليل الإصابة بمرض قاتل

عطش


الوكيل الإخباري - الشعور بالعطش أمر شائع، ويمكن أن يعني ببساطة أنك في حاجة إلى مزيد من الترطيب، أو أنه علامة منذرة بأن هناك أمرا أكثر خطورة.
وإذا لاحظت أنك غير قادر على إرواء عطشك مؤخرا، فمن الجدير أن تذكر ذلك لطبيبك.

اضافة اعلان


ومن المرجح أن يقترح الطبيب إجراء اختبار مرض السكري في البداية، لأن العطش عارض شائع للمرض.


ولكن إذا لم تكن تواجه مرض السكري وما زلت تشعر بأن لديك مشكلة، فقد حان الوقت لمزيد من التعمق.


وقد يكون الشعور بالعطش المستمر علامة على مرض أمعاء متقدم. ولسوء الحظ، فإن سرطان الأمعاء هو مرض بطيء التطور وغالبا ما لا يؤدي إلى ظهور أعراض واضحة حتى وقت متأخر جدا.


ولكن، كما هو الحال مع جميع الأمراض، كلما وقع تشخيصه مبكرا، كانت لدى المريض فرصة أفضل لعلاجه بشكل صحيح.


ويميل سرطان الأمعاء في المرحلة المتأخرة إلى إنتاج أكثر من عارض واحد، مثل الأوجاع أو الألم، والشعور بالتعب، وانخفاض الشهية، وفقدان الوزن.


وإذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل أنسجة العظام، يمكن أن يسبب فرط كالسيوم الدم.


ويحدث هذا عندما يتم إطلاق الكالسيوم في الدم من العظام التالفة، ويمكن أن يجعل المرضى يشعرون بالعطش.


وتشمل الأعراض الأخرى لهذا المرض الغثيان والإمساك والارتباك والتهيج والتعب، بحسب "روسيا اليوم".


كما تتمثل الأعراض الخمسة الرئيسية للإصابة بهذا المرض في وجود دم في البراز، وتغير في عادات الأمعاء، وألم في المعدة، وفقدان الوزن، وإرهاق غير مبرر.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدماغ

مواد غذائية تنظف الشرايين وتقي من السكتة الدماغية

طعام

قائمة أسوأ الأطعمة التي يؤدي تناولها إلى الخمول في رمضان

image

القهوة دواء للمصابين بهذا المرض العصبي المستعصي

gettyimages-1239739808

ما هي السالمونيلا التي سحبت بعض البلدان منتجات كيندر بسببها؟

201811210314201420

لصيام آمن.. 10 نصائح على مرضى القولون العصبي اتباعها

download

كيف تشرب الماء في رمضان؟

أخبار متعلقة
6124916e084c074b709ba725_siren-care-couch-diabetic-feet_web_mini_mini-1024x658-e1545162692354

ثلاث علامات منبهة على القدم لمرض السكري يجب ألا نتجاهلها أبدا

diabetes-doctor-1200x628-facebook

علاجات جديدة غير دوائية لمرضى السكري تلوح في الأفق

feeling_hungry

نصائح لتجنب الجوع والعطش خلال شهر رمضان

س

دراسة: السكري يتسبب بالإصابة بـ 57 مرضاً خطيراً

Diabetes-may-impact-your-eyes-1

علامات في عينيك قد تدل على الإصابة بمرض السكري