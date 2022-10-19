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الأربعاء، 19-10-2022 04:13 م

الصحة العالمية توضح سبب زيادة الإصابة بالأمراض المزمنة

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الوكيل الإخباري-حذرت منظمة الصحة العالمية من عدم ممارسة ملايين الأشخاص حول العالم للتمارين الرياضية بشكل كافِ، مما قد يترتب عليه عواقب وخيمة في السنوات المقبلة.

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وأفادت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء بأنه خلال فترة الأعوام العشرة من عام 2020 وحتى عام 2030، من المرجح أن يصاب 500 مليون شخص جديد في جميع أنحاء العالم بأمراض القلب والسمنة والسكري والاكتئاب والخرف، وغيرها من الأمراض، بسبب قلة ممارسة الرياضة.


وتوصي المنظمة بأن يقوم البالغون بممارسة الأنشطة البدنية بما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعياً، للوقاية من الأمراض. وتقول إن أكثر من ربع سكان العالم (27.5%) لا يحققون ذلك.


وتعتبر المشكلة مضاعفة في الدول ذات الدخل المرتفع (حيث تبلغ النسبة هناك 36.8%) بالمقارنة مع الدول ذات الدخل المنخفض (16.2%).


وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه ليس من الضروري أن يقوم المرء بأنشطة رياضية مثل الركض أو حضور حصص لياقة بدنية من أجل الحفاظ على اللياقة. كما يساهم ركوب الدراجات والسير السريع في تحسين اللياقة البدنية.

 

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