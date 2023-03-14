الصحة النفسية .. 4 أسباب للعصبية في رمضان والحلول

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من الانفعال والعصبية خلال ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك، لدرجة قد تجعلهم غير قادرين على التحكم في ردود أفعالهم.



في التقرير التالي، نستعرض أسباب الانفعال أثناء الصيام ونصائح لتجنبه، وفقًا لموقع "Healthline".

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أسباب العصبية في رمضان



1- عدم الحصول على الكافيين

يؤدي عدم حصول الجسم على الجرعة المعتادة من الكافيين في نهار رمضان إلى المعاناة من بعض الأعراض المزعجة، مثل الانفعال والعصبية وتقلب المزاج والصداع وضعف التركيز.



2- عدم التدخين

عندما لا يحصل المدخن على الجرعة التي يعتاد عليها من النيكوتين أثناء الصيام، يصبح أكثر عصبية وانفعالًا، كما يشعر بضعف التركيز وتشتت الانتباه والصداع.



3- تغير مواعيد الطعام

لتغيير مواعيد الطعام في رمضان تأثيرات سلبية على الحالة المزاجية، حيث يؤدي إلى الانفعال والعصبية، ولكن بعد تكيف الجسم مع الصيام في غضون فترة تتراوح من يومين إلى 3 أيام، تختفي هذه الأعراض وتتحسن الحالة المزاجية.



4- نقص سكر الدم

يعد نقص سكر الدم من الآثار الجانبية المحتمل التعرض لها أثناء الصيام، خاصةً إذا تخطى الشخص وجبة السحور، وتشمل أعراضه "التعب والإرهاق والعصبية والانفعال".



نصائح لتجنب الانفعال في رمضان

يمكن تجنب الانفعال في رمضان عن طريق اتباع الإرشادات التالية:

- تقليل كمية الكافيين المستهلكة على مدار اليوم قبل رمضان، للتدرب على نقصها أثناء الصيام.



- عدم الإفراط في القهوة والشاي في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

- اتباع نظام غذائي صحي في رمضان، يحتوي على نسبة عالية من الخضراوات والفواكه.



- تناول وجبة السحور متكاملة بجميع المغذيات.



- ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء، مثل اليوجا والتنفس العميق.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا.



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