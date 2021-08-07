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السبت، 07-08-2021 03:13 م

الصداع النصفي مؤشر على الذكاء

الذكاء


الوكيل الإخباري - كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في مصر، عن مؤشر إيجابي يكمن وراء الإصابة المتكررة بالصداع النصفي، موضحاً أنه دليل على الذكاء العقلي.

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وقال موافي، خلال برنامجه أمس «ربي زدني علماً» عبر قناة «صدى البلد»، إن أكثر أعراض الصداع يرجع إلى أسباب نفسية.


وأضاف: «إذا أحضرنا 100 مصاب بالصداع، سنجد أن المرضى لا يتخطون 10 منهم، والباقي صداع نفسي».


وذكر أن هناك نوعين من الصداع، الأول الصداع النصفي الذي يصيب النساء بصورة متكررة، والنوع الثاني هو الصداع العنقودي الذي يُصنَّف نفسياً لا عضوياً، مؤكداً أن الأذكياء أكثر عرضة للصداع النصفي من الأغبياء.

 

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