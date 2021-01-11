الإثنين 11-01-2021
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي للوكيل بشأن المعونات الشهرية

منخفض جوي قادم إلى المملكة

أردنيون فريسة لمجهولين عبر الواتساب

أسعار الذهب الإثنين 11/1/2021

الجرائم الإلكترونية للوكيل : حوالات مالية خارجية بعد اختراق الواتساب - فيديو

حادث تصادم بين 10 مركبات على طريق إربد

وفيات الإثنين 11/1/2021

وزارة التربية: نتائج تكميلية التوجيهي دقيقة جدا

الأردن يشارك باجتماع في القاهرة اليوم

الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 7 درجات

الإثنين، 11-01-2021 12:36 م

الصداع بعد تناول الطعام.. تعرف على الأسباب والعلاج

2020_2_23_13_19_15_203-1


الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الاشخاص في بعض الأحيان صداعا شديدا وألما في الرأس بعد تناول الطعام، وهو الأمر الذي قد يستمر لساعات.

وحسب موقع "ويب طب"، فإن هناك العديد من الأسباب وراء الشعور بالصداع بعد الأكل، أبرزها انخفاض مستوى السكر في الدم.

وأوضح المصدر أن انخفاض السكر في الدم يتسبب غالبا في صداع نصفي، مضيفا أنه "يحدث انخفاض مستوى السكر في الدم لسببين، هما عادات الطعام السيئة أو أسباب مرضية".

وفيما يتعلق بعادات الطعام السيئة، فإن ذلك يعود إلى تناول أطعمة غنية بالسكريات وأعداد كبيرة من الوجبات في اليوم الواحد، فضلا عن تناول الأطعمة في أوقات غير منتظمة أو متأخرة.

اضافة اعلان
 

أما بشأن الأسباب المرضية، فإن انخفاض مستوى السكر يحدث نتيجة مرض السكري أو أورام في الجهاز الهضمي أو عدم انتظام مستوى الهرمونات بالجسم.
وقد يحدث الصداع بعد الأكل لأسباب أخرى مثل، تناول الأطعمة والمشروبات الباردة، أو الحساسية تجاه أنواع معينة من المأكولات.


ولعلاج هذا الأمر، ينصح الأطباء بتغيير أنماط الطعام السيئة المذكورة أعلاه، وزيارة الطبيب في حال كان الأمر متعلقا بأسباب مرضية.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
201801140635323532

3 أطعمة لتقوية الذاكرة

41261-addingSaltFood-1182718370-770x533-1-650x428

تقليل تناول الملح في الشتاء.. تقرير يكشف طرق سهلة للقيام بذلك

17-4

تناولها باستمرار.. فاكهة تحميك من مرض السكري والنوبات القلبية

2020_8_17_21_2_20_972

تعرف على أسباب الشعور بالصداع عند الاستيقاظ في الصباح !

20211916401330ZQ

لماذا تؤدي مكالمات الفيديو للشعور بالإجهاد؟

007c382a-ea39-4cb9-a543-4533c9702e80_16x9_600x338

ما هو تسمم المياه ومتى يحدث؟

أخبار متعلقة
41261-addingSaltFood-1182718370-770x533-1-650x428

تقليل تناول الملح في الشتاء.. تقرير يكشف طرق سهلة للقيام بذلك

2020_8_17_21_2_20_972

تعرف على أسباب الشعور بالصداع عند الاستيقاظ في الصباح !

main_image5ef86657af2b6

خدعة بسيطة تخلصك من الرغبة في تناول الوجبات السريعة

94081-الصيام-المتقطع--(1)

أشياء يجب معرفتها قبل تجربة نظام الصيام المتقطع

IMG-20181105-WA0010

مخاطر كبيرة للنحافة المفرطة!.. تعرف عليها

علاج-الحرقان

أطعمة غذائية لعلاج فعال وسريع لحرقة المعدة!