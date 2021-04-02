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الجمعة، 02-04-2021 10:55 ص

الصداع ينذر بالإصابة بمرض خطير

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الوكيل الاخباري - أشارت دراسة نشرتها خدمة الصحة الوطنية الأمريكية إلى أن الصداع يمكن أن يشير إلى إصابة بمرض خطير.

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وبحسب ما نشر موقع "إكسبريس" فإن الصداع يمكن أن ينذر بمشاكل في الأوعية الدموية في الدماغ، إضافة إلى احتمال تلفها وزيادة أو انخفاض في الضغط داخل الجمجمة.


كما لم يتم استبعاد فرضية الإصابة بالتهاب السحايا.
وحذر الأطباء من الإستخدام الدائم للأدوية بما في ذلك المسكنات والتي يمكن أن تزيد الوضع سوءا.


هذا وحذرت الطبيبة، إيرينا يارتسيفا، في وقت سابق من أن سبب وجع الرأس الدائم ربما يكون بسبب ارتفاع ضغط الدم.


وبحسب يارتسيفا، فإن أحد أشكال الصداع الأكثر انتشارا في الوقت الحالي سببه التغيرات المناخية والمفاجئة في درجات الحرارة.

 

سبوتنيك

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