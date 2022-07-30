الصيف موسم الجلطات.. هكذا تحمي نفسك!

الوكيل الإخباري - يخشى الناس في فصل الصيف تعرضهم لدرجات الحرارة العالية، كون الحر الشديد يعد بمثابة موسم الجلطات بسبب زيادة إفراز العرق، وعدم شرب المياه بشكل كافٍ.

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وقال الدكتور كمال حماد إن فصل الصيف له تأثير كبير في زيادة معدل الإصابة بالجلطات، خاصة لدى من يعانون الأمراض المزمنة، مثل: الضغط، والسكر، والمدخنين.



وينصح حماد، لتفادي جميع الجلطات بأنواعها، بتنظيم التنفس والحركة باستمرار وشرب الماء بشكل كافٍ، حتى يستفيد منها الجسم.



فيما أشار إلى أن هناك نوعين من الجلطات:



1- جلطات وريدية: وتحدث في الأوردة، وعادةً يحدث هذا التجلط في الوريد الرئيسي للساق، ومن أهم أعراضها والعلامات التي يتضمنها هذا النوع من الجلطات الدموية المفاجئة هو الشعور بالدفء، خاصةً في المكان الذي تشكل فيه التجلط الدموي، والشعور ببعض الآلام في الذراع، أو الساق المصابة بهذه الجلطة، وظهور بعض التورم في الساق المصابة والقدم أو الذراع.



2- الجلطات الشريانية: وتحدث في شرايين القلب، أو المخ أو في الكلى، وتتمثل أعراضها في الشعور بالألم شديد، والإصابة بشلل، ومن مضاعفات هذه الحالة السكتة الدماغية والنوبة القلبية.



وأشار الدكتور حماد إلى أنه ليس هناك علاج نهائي للجلطات، لكن يمكن استخدام أدوية السيولة (الأسبرين) في تذويبها. ومعروف أن الجلطة الدموية أو الخثرة هي الناتج النهائي لخطوة تجلط الدم في عملية الإرقاء (العملية الحيوية، التي يتم من خلالها وقف النزيف)، وتتم بتجمع الصفائح الدموية وتنشيط بروتينات التخثر.



ويُعد تجلط الدم مهماً عند التعرض للجروح، إلا أنه مرضي في حال تجلط الدم غير المرتبط بالجروح.



الجلطة الدموية (الخثرة) هي الناتج النهائي لخطوة تخثر الدم في عملية وقف النزيف، وتتم بتجمع الصفائح الدموية وتنشيط بروتينات التخثر. وأثناء هذه العملية، يتكتل الدم ويتغير قوامه السائل إلى هلامي (جيلاتيني) شبه صلب. وعملية تخثر الدم ضرورية، لمنع فقدان الدم أثناء الجروح، لكنها تصبح مرضية وقاتلة إذا تكونت داخل الأوردة أو الشرايين.

زهرة الخليج